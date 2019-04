– Er de ikke fornøyd med dette, har de et problem

Se Liverpool mot Chelsea på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag kl. 17.05.

Liverpool tok et langt steg mot Champions League-semifinalen med 2-0 over Porto i første kamp tirsdag, men de røde spilte ikke like gnistrende etter pause som i førsteomgang.

På spørsmål fra Champions League-programleder Jon Hartvig Børrestad om andreomgangen er urovekkende, svarer Erik Thorstvedt kontant «overhodet ikke».

– Det er resultatene som teller. Nå er de inne i en periode der hver eneste kamp skal vinnes, og da kan de ikke i tillegg spille dritbra. Hvor skal man legge listen? De må få lov til å ha en prestasjon som ikke er «top-notch». Det er helt greit, sier TV 2s fotballekspert.

– De må være happy med dette. Hvis de ikke sitter i garderoben og er fornøyd med å vinne 2-0 i en Champions League-kvartfinale, har de et problem, fortsetter Thorstvedt.

Hangeland: – Enorme favoritter

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland mener det var en profesjonell andreomgang av Liverpool for å få med seg et godt resultat i første kamp.

– Det ville vært fullstendig utrolig hvis Liverpool rotet bort dette her når de har kontringsstyrken sin og Porto må åpne seg og etterlate rom, sier Hangeland.

– Det går an å si at Liverpool er mer modne, mer kyniske enn forrige sesong. Toppnivået da var gnistrende, men nå har de skjønt at de først og fremst skal vinne. 2-0 er perfekt, de kunne blåse av kampen. Det var en profesjonell andreomgang, men de skal spille på resultatet. Nå reiser de ned til Porto som enorme favoritter, sier den tidligere Fulham- og Crystal Palace-stopperen.

I semifinalen for Liverpool eller Porto venter vinneren av Manchester United mot Barcelona, som møtes i den første kvartfinalen i England onsdag.

– Jürgen Klopp gjør en praktfull jobb med å ta mest mulig press av spillerne. Han gjør det i alle intervjuer, både med aviser og TV. Selvfølgelig kjenner spillerne presset, men Klopp sier samtidig at det er dette de elsker. Det er derfor de spiller fotball; for å spille i Champions League, sier Hangeland.

– Et annet Liverpool-lag

Liverpool kommer til å gå for å score det første målet i Porto, tror TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– Klopp parkerer aldri bussen. De kommer til å gå for en tidlig scoring på bortebane. Får de en tidlig scoring, kan de bare slappe av, stenge igjen og dra ned tempo. Men får de ikke et tidlig mål og Porto tar tak i kampen, må Liverpool verne om 2-0-ledelsen i større grad. Det som skjer de første 10-15 minuttene er helt avgjørende. Det er spenning, selv om Liverpool er store favoritter med 2-0, sier Myhre.