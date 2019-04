God påske, sa du? Sjekk dette først

Møblene: Støvsug puter i sofaen og andre sittemøbler, ta ut alle putene og støvsug godt imellom. Støvsug også under sofaen.

2. Den overfylte boden

Husker du alle sommertingene du stappet inn i boden eller opp på loftet før vinteren?

Nå er det på tide å stålsette seg, og stupe inn i «katastrofeområdet» for å reversere prosessen:

«Cover me – I'm going in».

– Det eneste som nytter er å ta ut alt, fastslår interiørarkitekt Kari Ruud overfor klikk.no.

Hun fraråder en halvveis inngripen når boden først har tettet seg igjen. Når du først har fått ut alt er det bare å ta kluten og støvsugeren fatt, og få rengjort før du legger en ny, mesterlig plan.

Interiørarkitekt Ruud råder til å bruke et fleksibelt hyllesystem, med mange små hyller og gjerne skuffer i stedet for store, fordi det gir bedre oversikt.

KAOS: Boder betyr ofte kaos, og det er bare én ting som nytter: Få alt ut, sier ekspertene.

3. ...og garasjen

Samtidig bungner gjerne garasjen over med sykler, ting du «kanskje får bruk for» og regelrett skrot.

Klikk.no har snakket med tre eksperter som alle er enige om at første bud er å ta ut alt fra bod og garasjen og lage tre hauger:

1. Ting som kan kastes eller gis bort

2. Ting som bør være lett tilgjengelig

3. Ting som kan fjernlagres

Interiørarkitekt Kaja Hanevold sier at det er viktig med et system der ting rulleres etter sesong.

– Det du bruker på vinteren, slik som skismøring, står lett tilgjengelig om vinteren. Tilsvarende står sykkelpumpe og lignende lett tilgjengelig på sommeren, sier hun.

Interiørdesigner Tove Meldgaard peker på at mange ikke er gode nok til å utnytte takhøyden.

– Du kan for eksempel henge en perforert stålplate cirka 20 centimeter fra taket. Slik kan du legge lette ting, som ski eller staver, på toppen, sier hun.

Hun trekker også frem dette super-enkle, men geniale kroktrikset.

UTNYTT TAKHØYDEN: Kroker i taket kan være en fin måte å utnytte plassen på i boder, garasjer eller ganger.

4. Utemøblene

Garasjen eller uteboden er gjerne ekstra overfylt akkurat nå, fordi man ennå ikke har rukket å ta ut hagemøbler, parasoller, grillen eller lignende.

Hvis du ikke rakk det i høst, bør hagemøblene få seg en vask før de tas i bruk.

Og, joda. Hagemøblene må vaskes, selv om de er «vedlikeholdsfri».

Sukk ...

IKEA anbefaler at vedlikeholdsfrie hagemøbler dekkes med et vanntett materiale på vinterstid, slik at vann ikke slipper til. Når du så er klar for å ta i bruk møblene igjen, bør du vaske over med et mildt såpevann for å fjerne det som måtte være av støv og skitt, skriver klikk.no.

Det holder som regel å bruke mildt såpevann til alle typer utemøbler.

– Alle hagemøbler kan rengjøres raskt og lettvint med mildt såpevann. Til plast kan man bruke plastrens, forklarer Tore Furland i Møbelringen til klikk.no.

Det samme gjelder for øvrig grillen. Les mer her.

5. Vask av husfasaden

Nå må vil vel snart begynne å nærme oss slutten på denne listen?

Langt derifra. Beklager. Virkelig.

Det neste punktet er noe ekspertene råder til, men neppe noe folk gyver løs på fulle av forventning og pågangsmot.

– Generelt bør man vaske husfasaden årlig, er beskjeden fra markedsansvarlig i Byggmakker, Kari Moberg til klikk.no.

Dette for å få unna fett, støv, grønske, pollen, eksos og lignende.

Trøsten er at det kan det være lurt å utsette dette til litt lenger ut på våren, etter at den verste pollenspredningen har gitt seg.

Ekspertene påpeker også at man ikke bør stå i solveggen og vaske slik at veggene tørker før du er ferdig. En dag med litt duskregn er perfekt for utvendig husvask. Man kan også starte i skyggen og så følge den rundt huset.

Det holder å vaske med såpe og vann, men det finnes også en rekke spesialprodukter som kan brukes.

– Det er viktig at vannet renner ovenfra og ned for å unngå fuktinntregning i panelet dersom du har trehus, sier Moberg til klikk.no.

Det bør heller ikke være nattefrost dersom man skal vaske huset.

Om du har planer om å male huset i sommer, bør du utsette vasken, da malejobben bør utføres innen en måned etter vaskingen, skriver viivilla.no.

6. Terassen

Terassen har også dukket opp igjen under snøen, og det er slett ikke sikkert synet som møter deg er like flott som før vinteren.

Ekspertene fraråder å bruke harde vaskemidler og høytrykksspyler når du skal ta den årlige rengjøringen av terrassen, skriver klikk.no.

– Da snakker vi om en lett vask med en mykere vaskekost og et mildere vaskemiddel som ikke løser opp tidligere behandling, sier Paulsen.

Har man planer om å gi terassen nye strøk med olje eller beis, må man imidlertid gå tøffer til verks.

– En dyprens av terrasse med terrasserens er vanlig å utføre når det er på tide å fornye terrassen med ny beis eller olje. Dyprensen foretas ved å benytte terrasserens. Den løser opp gammel terrassebeis eller terrasseolje – og bleker underlaget, sier Marianne Fischer Paulsen, kategorisjef for maling i Maxbo til klikk.no.

Men skal du gå for beis eller olje? Eksperten anbefaler beis, og ber folk styre unna billigproduktene. Les hvorfor her.

7. Hagen

Puh.

Endelig ferdig med huset både innvendig og utvendig.

Deilig.

På tide å sette seg ut på verandaen og slappe av resten av våren.

Men ...

Den busken der blir jo bare høyere og høyere, og skygger snart for sola. Og hvorfor ser den en gang så perfekte prydplenen plutselig ut som en potetåker?

Her er det bare å brette opp ermene og ta på seg hagehanskene ...

Mars og april er nemlig tiden for å beskjære frukttrær, bærbusker, roser og en del busker og trær.

De fleste gartnere anbefaler at du gjør denne jobben før løvsprett, men etter at den verste vinterkulda har gitt seg.

Hvis du synes treet er for stort, må du heller sage det ned og plante et treslag som blir mindre, du klarer ikke å tvinge et tre som naturlig vil bli 15 meter høyt til å bare bli 5. Beskjæring er ikke en metode for å gjøre planter mindre enn de er. Når du beskjærer skal du tynne ut, ikke «kupere» planten, skriver hage-ekspert Bjørnhild Fjeld på i denne guiden på klikk.no.

Også tuja-hekken bør tas på våren. Vent gjerne til litt utpå våren før du klipper første gang, og ta en ny runde i august-september, er ekspertens råd.

Stauder bør klippet tilbake, men pass på at du ikke ødelegger skuddene. Man bør bytte jord på pottene, kvitte seg med syke planter og beskjære skadde greiner.

For å få en grønn og fin plen er det viktig å grungjødsle med en organisk gjødsel (pelletert kylling-/hønsegjødsel) når plenen begynner å grønskes på våren. Fortsett med en vanlig hagegjødsel en gang per måned frem til slutten av juli/midten av august, er beskjeden fra Hagelands ekspert Knut Tveit til klikk.no.

Det er også anbefalt å rake plenen tidlig og gå over den med en greip som stikkes cirka 10 cm ned i jorden med 20 cm mellomrom. På den måten får røttene mer luft, og gjør den mer vital.

Når gresset begynner å spire og gro for fullt er rådet å klippe plenen ofte og lite, og ikke for kort. Gresslengden bør være på minimum fem centimeter.

8. Skadedyr

Mens du først er i gang er det verdt å ta en sjekk på loftet, i garasjen og boden og se etter gamle vepsebol.

Det er nemlig god grunn til å fjerne dem nå.

Bolene brukes ikke igjen, men å fjerne dem minsker sannsynligheten for at den overvintrende dronningen bygger et nytt bol nær samme sted.

– De store vepsebolene som henger på loftet er nå tomme, og de kan trygt fjernes nå uten at du risikerer å få masse veps etter seg. Fjerner du alt nå, er det lettere å se hvilke bol som er nye og fjerne dem selv mens de er små, sier biolog Stein Nordstein i skadedyrfirmaet Anticimex til TV 2.

Han forteller at det var vepseår i fjor, men at det i sommer er forventet lite til normalt med veps. Får du først et bol på loftet, kan det imidlertid bli kostbart om det får vokse seg stort.

– Venter du til august, kan du få et bol med 2000 veps og du har ikke sjans til å ta det uten profesjonell hjelp.

Hvor store vepsebol kan bli kan du se i videovinduet øverst.

Dersom du først får et vepseproblem, er det flere mulige grep man kan ta for å fjerne dem. For eksempel ved hjelp av kjemikalier, plastpose eller støvsugeren. Les mer om dette hos klikk.no.

Nordstein har imidlertid ikke noe tro på Olufs papp-pose-triks som ble bredt omtalt i fjor sommer, men det kan kanskje være verdt å teste?

Våren er også tiden når maur tar seg inn i boliger i deg ganske land. Nordstein ber folk om å være raskt ute med en maurboks med gift for å ta knekken på dem.

– En boks vil gjøre susen i de fleste tilfeller. Man skal ikke vente altfor lenge med det, sier han.

På denne tiden våkner dessuten brunsneglene fra vinterdvalen og vokser raskt. Her kan du lese ekspertenes beste råd for hvordan de kan bekjempes.

9. Bilen

Ferdig med absolutt alt nå, sa du?

Gjenstår det bare å sette seg i bilen og kjøre et lass med ting til Fretex og søppelfyllingen?

Bilen ja ...

Den skulle jo hatt seg en vask både innvendig og utvendig.

Og polering ...

Og hjulskift ...

Polering er nemlig noe man bør prioritere nå, dersom man vil at bilen skal holde seg best mulig i verdi.

– Nå på våren trenger de aller fleste biler en skikkelig shining. Det holder ikke å bare vaske den. En polering er også svært viktig. Da gir du lakken et beskyttende lag. Det blir også lettere å holde bilen ren senere. Når du polerer, får du også et godt inntrykk av hvordan det står til med lakken. Steinsprut og små skader bør repareres, hvis ikke kommer rusten fort, sier Broom-redaktør Knut Skogstad til TV 2.

– Er det bedre å punge ut for en poleringsvask i maskin enn ingenting?

– Ja, helt klart. Jeg anbefaler at man gjør denne jobben selv, men bilen blir ren med en god maskinvask også. Det som ofte er lurt, er å spraye på avfettingsvæske før du kjører inn i maskinen. La det virke noen minuttter, da blir resultatet best, sier Skogstad.

– Behøver man å stresse med å legge om til sommerdekk?

– Generelt er det lurt å få på sommerdekkene med en gang det ikke er fare for glatte veier. Sommerdekk gir bedre kjøreegenskaper og kortere bremselengde enn vinterdekk. Har du piggdekk på bilen, er siste frist å få dem av første mandag etter 2. påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark er fristen 30. april. Hvis du ikke skal til fjells i påsken, kan det nok være veldig smart å legge om nå, mener Skogstad.

10. Slapp av – og lev i nuet!

Hvis du ikke mistet motet på punkt fem, og fortsatt henger med, så er det kanskje på tide med en liten realitetssjekk.

For selv om det er mye som må gjøres på våren, så har vi ikke nødvendigvis så dårlig tid.

Det går alltids an å utsette ting til sommeren. Eller til høsten. Eller til neste år. Eller til 2022 ...

Førsteamanuensis innenfor mindfulness og positiv psykologi ved NTNU, Gunvor Marie Dyrdal, mener det er veldig viktig at folk klarer å koble av og leve i nuet, til tross for at man har mye å gjøre.

Førsteamanuensis innenfor mindfulness og positiv psykologi ved NTNU, Gunvor Marie Dyrdal.

– Det handler om å koble av og koble på. Man må ikke gå og tenke på den «to do»-listen man har oppe i hodet, men heller ta seg tid til å være til stede i livet her og nå – ikke haste videre til neste ting hele tiden, sier Dyrdal til TV 2.

– Hvordan klarer man best å «leve i nuet»?

– Noe av det viktigste er å leve livet via sansene. Legge merke til smaker og lukter. Kjenne vinden mot kinnet ute eller være til stede i en samtale med naboer, familie eller venner. Klarer vi å være ordentlig til stede i det, da er man i nuet. Barn kan jo være ganske flinke til det. De er raske med å arrestere deg hvis de merker du ikke er «med», men sitter i dine egne tanker, eller sjekker mail på mobilen.

– Men kan man ikke slappe av selv om man gjør ting på «to do»-listen, som for eksempel å klippe gresset?

– Jo, dersom formålet er å klippe gresset, og ikke at man skal bli fortest mulig ferdig eller å få det best mulig. Vi får ikke stresset ned dersom vi skynder oss mot et annet mål. Hvis dette er en oppgave i seg selv, så kan man nyte det: Kjenne lukta av gresset, høre bråket fra gressklipperen, kjenne føttene mot det myke underlaget og se resultatet av det du gjør. Da er man til stedet i nuet.

– Folk stresser uten å vite hvorfor

Hun mener folk ofte stresser med å bli ferdig med ting – uten at man egentlig har noen klar tanke om hvorfor det haster sånn med å bli ferdig.

– Det er et spennende spørsmål: Hva er det som kommer etterpå som er så forferdelig viktig? Er det fordi vi skal flate ut på sofaen fordi det er så mye viktigere eller meningsfullt enn det vi nettopp gjorde. Hvorfor er det så viktig? De fleste sier jo at det ikke er å ligge på sofaen og se på TV som gir dem mest energi.

Selv skal hun forsøke å koble skikkelig av i påsken, og oppfordrer folk til å gjøre det samme.

– Jeg skal koble meg av verden der ute og koble meg på familielivet. Lev et «slow life» i påsken og ikke legg listen så høyt. Kanskje er det viktigere med en kaffekopp i solveggen, enn at huset eller hytta ser perfekt ut, oppfordrer Dyrdal.