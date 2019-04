Du kan bruke «vegetardeig» i stedet for rotgrønnsakene eller sammen med rotgrønnsakene.

Cøliaki: Bruk glutenfrie lasagneplater eller erstatt lasagneplater med skiver av squash.

Melkefri: Erstatt cottage cheese med smøreost laget på soya eller oatly fraiche (inneholder noe gluten).

Begynn med fyllet:

2 løk

1 fedd hvitløk ( kan sløyfes)

3-4 gulrøtter

2 skiver sellerirot

1 pastinakk

olivenolje til steking

salt ogpepper

2 bokser á ca 300 g cottage cheese (ikke lettvarianten!)

Tomatsaus:

½ løk eller 1 sjalottløk

1-2 fedd hvitløk

½ rød chili eller chilipulver

3 ss olivenolje

2 pk hermetiske knuste tomater (fyldige)

1 neve frisk basilikum ev 3-4 ss pesto

salt, pepper

8-10 lasagneplater

Revet ost kan sløyfes.

Grønnsaksfyll: Skrell og riv grønnsakene fint opp (ikke spinaten) og stek i olje i en panne med høye kanter. Stek og rør om i 8-10 min til grønnsakene er møre. Smak til med salt, pepper og basilikum eller pesto.

Tilsett 1 boks med cottage cheese og bruk en stavmikser og miks lett sammen – la det fremdeles være igjen noen biter. Smak til på nytt.

Tomatsaus: Ha finhakket løk, hvitløk og chili (uten frø) i en kasserolle og surr mykt i olje. Tilsett knuste tomater. Kok opp og la småkoke uten lokk til en fyldig saus.

Smak til med frisk basilikum eller pesto. Mos sammen med en stavmikser hvis du bruker frisk basilikum. Smak til med salt og pepper, eventuelt ørlite sukker.

Lasagne

Smør en ildfast form med olje.

Begynn med å legge et lag tomatsaus i bunnen, legg over lasagneplater, forsett med å legge over ca. halvparten av grønnsaksfyllet, legg over et nytt lag med lasagneplater, resten av tomatsausen og tomatfyllet.

Fordel cottage cheese og revet ost på toppen. Cottage cheese kan kjøres glatt med en stavmikser.

Dryss med ost og sett på nederste rille i varm stekeovn ved 200 grader. Dekk med aluminiumsfolie de første 15 min, ta av folien og stek videre i 15-20 min til lasagneplatene er møre og osten gylden.

La lasagnen «hvile» 10-15 min før servering, slik at den får satt seg.