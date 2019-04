Volvo V70 var i mange år noe av det nærmeste vi kom "Norgesbilen". En stor, solid, komfortabel og trygg stasjonsvogn som passet perfekt for veldig mange familier.

Da den ble erstattet av den større og mer eksklusive V90, ble det imidlertid et tomrom i Volvos modellutvalg. Det har de nå tettet med den nye stasjonsvognen V60.

Og den er ikke bare én modell. Vi har allerede fått den tøffere V60 Cross Country med 4x4, ekstra bakkeklaring og offroadstyling. Nå har også sedanen S60 kommet til Norge.

Den ble sist uke vist frem for aller første gang under et arrangement hos den norske Volvo-importøren.

Ser mer sporty ut

Med denne på plass har Volvo nå to sedaner i sitt modellutvalg. S60 går inn under storebror S90. Og det er heller ikke vanskelig å se slektsskapet rent visuelt. S60 ser langt på vei ut som en krympet utgave av S90. Men de smekrere dimensjonene bidrar også til å gjøre den mer sporty.

Markedet for biler som dette er begrenset i Norge. Men det er fortsatt kunder som ikke MÅ ha stasjonsvogn eller SUV og som vektlegger sporty design og det å ha en bil som skiller seg litt fra mengden. Støynivået er gjerne også lavere i en sedan, kontra en stasjonsvogn.

Ser ut som en million, men koster under halvparten

S60 har mange likhetstrekk med storebror S90, men linjene er strammere og mer sporty.

Internasjonalt merke

S60 er for øvrig en god indikator på det som skjer rundt dieselmotor hos mange bilprodusenter nå. Volvo dropper nemlig helt dieselmotor i denne modellen. I Norge er det uansett ladbar hybrid som gjelder på de aller fleste Volvoene. Det kommer også S60 med. Salget her til lands åpner opp i slutten av april.

Der de fleste Volvo-modellene har kort vei fra fabrikken til det norske markedet, viser S60 at Volvo har blitt et internasjonalt bilmerke. Den produseres nemlig ved deres splitter nye fabrikk i USA. Den skal lage biler for hjemmemarkedet, men også for eksport.

Her var vi med på avdukingen av S60 – i USA

Dette er interiøret i S60. Ingen store overraskelser for alle som har sittet i en ny Volvo de siste årene.

Storebror fra Kina

I disse Donald Trump-tider kan det være et taktisk klokt grep fra Volvo. Trump har lenge truet med straffetoll på biler som importeres til USA. Da skader det neppe å kunne slå i bordet med at man produserer i USA og også eksporterer biler derfra. Storebror S90 bygges for øvrig nå i Kina, det gjelder også bilene som kommer til Norge.

Endelige priser på S60 er ikke klare ennå, men importøren forteller at de kommer til å være temmelige like V60-prisene. Bensinutgavene her starter i dag på 557.000 kroner for Momentum-utgaven med 250 hestekrefter. Den ladbare T8-utgaven som har systemeffekt på 390 hestekrefter har startpris på 649.000 kroner.

PS: Dette er tredje generasjon av S60. I bruktmarkedet er det svært mye å velge mellom av de to første. Prisene starter nå helt ned mot 10.000 kroner for de første eksemplarene.

Volvo S60 blir garantert ingen storselger i Norge. Men noen ønsker seg fortsatt noe annen enn SUV og stasjonsvogn.

