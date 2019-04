Lindén er siktet for drapet på Heikki Paltto (24) på Majorstua i Oslo i oktober i fjor.

Han er også siktet for et ran som skjedde i nærheten av Palttos leilighet like samme dag som drapet, og for å ha drept den 58 år gamle kvinnen Johanna Jostameling i Belgia da han var på rømmen fra Norge.

Lindén ble pågrepet i Dijon i Frankrike etter å ha vært på rømmen i en uke. Siden har han sittet fengslet i franske byen.

Politiet skriver i en pressemelding at Lindén sannsynligvis vil bli fremstilt for varetektsfengsling klokken 13.00 onsdag.

Problemfange

Kilder i Frankrike har opplyst til TV 2 at Lindén har vært en svært problematisk fange, og at han har vært «svært voldelig», raserte cellen sin og at han har mistrivdes fordi han ikke liker maten.

I slutten av oktober i fjor var norsk politi i Dijon for å avhøre Makaveli Lindén. I dette avhøret tilsto han både ranet og drapet i Oslo 15. oktober. Da fremsto Lindén som angrende, opplyste hans norske advokat Øystein Storrvik den gang.

LES OGSÅ: Drapssiktede Makaveli Lindén funnet bevisstløs på cellen: – Vi er svært bekymret

Kriminell historikk

Lindén var i Norge like i etterkant av at han slapp ut fra fengsel i Sverige, der han sonet for et brutalt ran som fant sted i august 2017.

Lindén tok seg inn i en privatbolig i Uppsala der han er oppvokst. Han kom seg inn ved å klatre gjennom et vindu. Deretter ranet han flere personer med kniv. De lå og sov da han kom inn i boligen. I dommen fremgår det at 20-åringen blant annet holdt kniv mot en kvinne og påførte henne en knivskade.

Lindén fikk med seg penger og verdigjenstander.

I dommen står det blant annet:

«Makaveli Lindén har to kamerater som har blitt skutt og har derfor ofte med seg kniv».​

Han fikk ett år og seks måneders fengsel for ranet.

Lindén er domfelt flere ganger i Sverige, blant annet for narkotikakriminalitet. Etter det TV 2 får opplyst, er han aldri tidligere straffedømt i Norge.

LES OGSÅ: Nekter å svare på politiets spørsmål om drap i Belgia

Ildsjel

Paltto var fra den lille byen Mysen i Eidsberg Kommune, i indre Østfold.

Han vokste opp i kommunen og var en sentral figur i fotballklubben Mysen IF.

Han spilte fotball i klubben fra han var liten, og i voksen alder var han svært delaktig i apparatet rundt laget.

Han trakk seg etter hvert som aktiv fotballspiller, men fortsatte å bidra blant annet ved å arrangere turneringer.

Aktørene i Mysen IF har beskrevet Paltto som en sterk bidragsyter i klubben, som var svært godt likt.

Den første kampen etter at Paltto ble funnet død, spilte Mysen sesongens siste kamp. Da bar sørgebind for å hedre sin avdøde lagkamerat. Det var også ett minutts stillhet før avspark.