– Vi – borgerne, politikerne og statlige institusjoner – må jobbe for å sikre at alle forhold ligger til rette for et gjennomsiktig og normalt presidentvalg, sa han i en TV-sendt tale.

Bensalah var leder i overhuset i nasjonalforsamlingen og ble utpekt som midlertidig president tidligere tirsdag. Han ble dermed landets første nye president på 20 år etter at Abdelaziz Bouteflika gikk av i forrige uke.

Etter at det ble kjent at Bensalah er Algeries nye midlertidige president, var det for sjuende uke på rad demonstrasjoner i Alger. Den midlertidige presidenten regnes som en nær alliert av Bouteflika.

– Gå av Bensalah, ropte demonstrantene utenfor hovedpostkontoret i Alger tirsdag ettermiddag.

Hovedpostkontoret i Alger har blitt episenteret for demonstrasjonene mot landets ledere.

