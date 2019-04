Det var lenge en valgthriller med dødt løp i Israel mellom Benjamin «Bibi» Netanyahus Likud og opposisjonsalliansen Blått og hvitt med Benny Gantz.

Nå ser det ut til at Netanyahu kan bli reddet av samarbeidspartiene.

Han er ventet å kunne forme en koalisjonsregjering med hjelp fra nasjonalistiske og ultraortodokse allierte som samlet gir ham 65 av 120 seter i Knesset.

Feirer seier

Men et spenningsmoment har oppstått i valgdagsmålingene til et viktig samarbeidsparti for Netanyahu, nemlig Høyrepartiet, som snuser på den gale siden av sperregrensen. Det hindrer ikke Netanyahu fra å ta seieren på forskudd.

– Jeg vil takke våre velgere for en utrolig bragd. Jeg er veldig rørt over at Israel har vist meg tillit for femte gang, sier Netanyahu.

– Jeg har begynt samtalene med våre alliansepartier i natt. Nær samtlige har offentlig kunngjort at de vil anbefale meg som statsminister.

GANTZ: Den pensjonerte generalen Benny Gantz så lenge ut til å kunne seire over Netanyahu. Foto: Gali Tibbon/AFP

Blir etterforsket

Netanyahu har vært en dominerende kraft i israelsk politikk de siste tiårene. Han har den siste tiden lent seg på samarbeidet med USAs president Donald Trump, men 69-åringen har også utviklet nye venner i Kina, India og Brasil.

De tilbakevendende korrupsjonsskandalene har imidlertid bidratt til å skape velgertretthet blant israelere.

Israelsk politi har i tre år etterforsket Netanyahu og kona for korrupsjon i millionklassen og har anbefalt landets riksadvokat å ta ut tiltale i tre separate saker. Netanyahu avfeier det hele som en heksejakt.

Belyser korrupsjonsanklager

Men Gantz, en tidligere forsvarssjef som har hatt med seg to andre forsvarstopper i valgkampen, har lyktes med å utfordre Netanyahu på sikkerhetsspørsmål.

Han har i tillegg belyst korrupsjonsanklagene mot den sittende statsministeren, noe som har bidratt til et meget jevnt valg. Netanyahu er ikke den eneste som tok seieren på forskudd.

– Valg har vinnere og tapere. Vi er vinnerne her, sa Gantz da de første valgdagsmålingene kom fram.

– Skitten valgkamp

Valgkampen før tirsdagens valg har blitt kalt den mest skitne valgkampen i Israels historie, med ryktespredning, skittkasting og personangrep.

De to kandidatene har brukt valgkampen til å angripe hverandre, og det på et nivå Israel aldri tidligere har opplevet, i følge journalist og kommentator Gil Hoffman i den konservative avisen Jerusalem Post.

– Dette har vært den skitneste valgkampen i landets historie. Det har vært skittkasting begge veier, Netanyahu mot Gantz og Gantz mot Netanyahu, sier Hoffman til TV 2.

