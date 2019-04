Tottenham-manager Mauricio Pochettino bekrefter sin bekymring på pressekonferansen etter kvartfinaleseieren over Manchester City i Champions Leauge. Stjernespiss Harry Kane fikk en stygg vridning i venstre ankel etter et sammenstøt med Fabian Delph og trengte hjelp for å hinke i garderoben.

Frykter det verste

Den venstre ankelen er den samme som holdt ham ute av spill i seks uker tidligere denne sesongen.

– Da han vrikket ankelen, kan det kanskje ha skadet leddbåndene igjen. Vi må sjekke i de kommende dagene. Det er smertefullt. Vi må bare se fremover og håpe at det ikke er alvorlig, men det ser ikke bra ut, sier Pochettino, før han svarte kontant på neste spørsmål fra pressen om han fryktet at sesongen var over for Kane:

– Ja.

Dersom Kane skulle miste innspurten av sesongen, vil det være et hardt slag for Tottenham. Da må isåfall de liljehvite klare seg uten ham i kampen om semifinale i Champions League og topp fire i Premier League.

I TV 2s Champions League-studio så Brede Hangeland bekymringsfullt på bildene fra Tottenham Hotspur Stadium. Han frykter det verste.

– De medisinerne i London jeg har vært i kontakt med angående Harry Kane sin ankel, sier at får du den skaden mange nok ganger, må du gjøre en fullstendig rekonstruksjon av ankelen. Da tar det lang tid, sier Hangeland.

Rødt kort?

Ifølge Transfermarkts oversikt er dette femte gang Kane pådrar seg en ankelskade, uten å presisere hvilken ankel han har skadet.

– Denne typen smell har Harry Kane fått mange ganger nå. Det blir litt som Ledley Kings kne, etter hvert. Han er bare 25 år. Dette er dårlig nytt for Harry Kane, for Pochettino og Tottenham-fansen, konstaterer Hangeland.

Pochettino var tydelig i sin reaksjon da Kane ble liggende med smerter i ankelen. Den argentinske manageren mener Delph var heldig som fikk fortsette kampen.

– Jeg sa til han (Delph) at han var heldig, fordi de sjekket det på VAR. Teknisk sett var det kanskje et rødt kort, men jeg tror begge to var kjempet om ballen uten intensjon om å skade den andre.

