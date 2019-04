Søndag utlignet Frisk Asker til 1-1 i kamper i finaleserien med 4-2-seier på hjemmebane. Tirsdag ble det mer jubel for laget fra Asker. En scoring av Kyle Bonis etter et snaut kvarter i åpningsperioden ble avgjørende.

Dermed har regjerende sluttspillmester Storhamar et tøft utgangspunkt dersom de skal kopiere fjorårets bragd. Hedmarkingene ligger under 1-2 i kamper før fjerde kampen i Asker torsdag. Finaleduellen avgjøres i best av sju kamper.

Det ble ett mål i den første perioden i tirsdagens kamp, men i den andre kunne det blitt mange flere. Det ble til tider et stormløp mot Frisk Askers mål. Hjemmelaget skapte enormt trykk i overtall, men Frisk-keeper Dahlberg sto glimrende og sørget for at vertene ikke klarte å utligne.

Utrolige 49 skudd reddet burvokteren.

– Det var jævlig deilig seier, sier Dahlberg til TV 2.

– Jeg synes vi forsvarte oss bra i dag. De har noen bra sjanser, men jeg synes faktisk at vi hadde et par bra sjanser til å avgjøre også. Vi kunne like gjerne gjort 2-0 tidligere,

Frisk Asker-trener Jan André Aasland var svært fornøyd både med sisteskansen og forsvarsspillet.

– Nicklas var helt sjuk i dag, det var helt rått å se på. Det var kult, men all kred til gutta som er foran der og rydder unna. De var ekstremt sterke. Ja, det var noen farligheter og Nicklas måtte dra frem noen ekstreme redning, men backoppsetningen var fantastisk foran eget mål, sier han.

I stedet kunne det også fort stått 2-0 til Asker-laget. Sebastian Johansen kom nemlig alene med Storhamars keeper, fintet seg vakkert fri, men bommet helt med avslutningen.

I den avsluttende perioden fortsatte Storhamar-presset. Midtveis i perioden spilte laget seg til enorme muligheter, men de klarte ikke å overliste en Dahlberg i storform.

Dermed er Frisk i førersetet etter tre kamper.

(©NTB/TV 2)