Fra januar 2017 til oktober 2018 leverte Haukeland Liadal reiseregninger for en halv million kroner til Stortinget, skriver Aftenposten.

Avisen har avdekket at i reiseregninger for over 60.000 kroner, befant stortingsrepresentanten seg et annet sted enn det hun oppga.

– Jeg har oppdaget feil, og det beklager jeg. Det er jeg lei meg for, og i tråd med at jeg har tatt kontakt med reisekontoret og oppklart der det har oppstått feil, betaler jeg det tilbake. Jeg skal være nøye fremover og legger meg helt flat, sier Liadal.

Nestlederen i Rogaland Ap skal ha fått penger for å ha vært hjemme, på private reiser eller på hytta, skriver avisen.

Overfor Aftenposten sier Liadal at det kan være vanskelig å forstå reiseregningssystemet, og at «det ikke er alt som er like åpenbart alltid».

I oktober ble det kjent at FrP-politiker Mazyar Keshvari også leverte udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner. Også han innrømmet å ha fått utbetalt penger han ikke hadde krav på.

