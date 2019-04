Tottenham - Manchester City 1-0 (se kampsammendrag øverst på siden)

Et magisk øyeblikk fra Heung-min Son ikke lenge før slutt sørget for at Tottenham kan dra til returoppgjøret på Etihad med et godt utgangspunkt.

Sørkoreaneren viste eminent hurtighet, balanse, dribleferdigheter og avslutning da han lurte Fabian Delph på 1-0-scoringen i det som var en magisk kveld på Spurs' nye stadion.

– Det er strålende å spille her. Jeg er takknemlig for muligheten til å spille her, sier Son, som også scoret det første målet på Tottenhams nye stadion mot Crystal Palace forrige uke, til BT Sport.

Spillerne og fansen leverte på et høyt nivå, men kvelden kunne fort fått en annen ende for de liljehvite. Ingrediensene: VAR, straffebom og Harry Kane-skade.

Sistnevnte er det man uroer seg mest for om man har hjertet i Spurs tirsdag kveld. For Kane tråkket stygt over i et sammenstøt med Fabian Delph og skadet den venstre ankelen - den samme som har holdt ham ute av spill tidligere.

Men før skaden skjedde det en hel del ...

KANE-SMELL: Harry Kane måtte hinke i garderoben med hjelp av en fra støtteapparatet etter denne smellen.

Kontroversiell VAR-situasjon

Kun ni minutter var spilt da Raheem Sterling sendte i vei en avslutning fra drøyt 16 meter. Ballen gikk via en forsvarer og ut til corner - uten av spillerne reagerte på at noe spesielt hadde skjedd. Det gjorde derimot dommer Björn Kuipers. Nederlenderen jogget bort til VAR-skjermen, der fikk han se at ballen gikk via armen til en sklitaklende Danny Rose. Pipeblåseren hadde sett det han var ute etter og pekte på straffemerket.

– Jeg forstår det overhodet ikke. Alle ser at den treffer armen, men det er problemet med å dømme på en videoskjerm – ikke i den virkelige verden, VAR Brede Hangelands reaksjon i TV 2s Champions League-studio.

– Om dette skal være straffespark, så blir det mange straffespark fremover.

Straffespark eller ikke - i det store bildet hadde ikke dét noe å si. Sergio Agüero maktet nemlig ikke å overliste Hugo Lloris fra ellevemeteren. Rettferdigheten seiret, vil mange si etter Kuipers' avgjørelse.

Kane-skade

Tottenham jobbet som besatt i den første omgangen og nektet City i å få det sedvanlige pasningsspillet til å sitte. Samtidig som vertene var aggressive, kom det også noen få sjanser. Den største falt i beina på Harry Kane, som var en god Ederson-redning unna 1-0-scoringen.

Det gikk et gisp gjennom fansen, det samme gjorde det like før timen var spilt da Kane måtte hinke i garderoben like før timen var passert etter et sammenstøt med Fabian Delph. TV-bildene viser at Kanes venstre ankel fikk seg en vridning - det er for øvrig samme ankel som har holdt stjernespissen ute av spill tidligere.

Uten Kane på banen begynte City-spillet omsider å sitte bedre. Pasningene fant riktig mann og ballen ble slått i rom, uten at det ga avkastning. I steden hugget Tottenham til.

Son danset seg forbi Delph inne i sekstenmeteren og hamret inn målet som sørget for at Tottenham vant 1-0 og har overtaket før returoppgjøret.