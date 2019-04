Liverpool med kunst-angrep: – Porto ble spilt ut og latterliggjort

TV 2s ekspert lar seg begeistre av Roberto Firminos 2-0-scoring, men ikke på grunn av brasilianerens involvering.

Til tross for at Porto lå på riktig side med laget, fant Jordan Henderson en åpning mellom midtstopper og back. Trent Alexander-Arnold mottok gjennombruddspasningen, og la ballen på et sølvfat til Firmino på bakerste stolpe.

– Det er et angrep du bare kan se igjen, og igjen og igjen. Det Liverpool serverer her er kunst. Henderson gjør det magiske med timingen på pasningen, sier Brede Hangeland i TV 2s Champions League-studio.

– Et forsvar i fullstendig balanse blir spilt ut og latterliggjort, følger han opp.

– Et verdensklassemål

Jürgen Klopp er meget godt fornøyd med det han fikk se av elevene sine.

– Vi vant 2-0. Det kunne vært mye vanskeligere om det ikke var for at vi var så gode. Vi var veldig gode i 1. omgang, og kontrollerte kampen. Vi scoret fantastiske mål. Det andre målet var et verdensklassemål, sier Klopp til svensk Viasat.

Tyskeren tar imidlertid ikke semifinale for gitt.

– Det holder deg våken. Det er ikke avgjort. Vi får en tøff kamp i Porto, men sånn er det. Vil du gå til semifinalen, må du spille på ditt beste, understreker han overfor portugisisk TV.

TV 2s ekspertpanel er derimot skråsikre på at Liverpool er i Merseyside.

– Det ville vært helt fullstendig utrolig hvis Liverpool roter vekk det her når de har den kontringsstyrken de har. Porto må åpne seg opp og etterlate rom på hjemmebane, påpeker Hangeland.

– Når Liverpool har så høy seiersprosent, kan folk ofte bli litt bortskjemte. Dette her er mer enn godt nok. 2-0 hjemme i kvartfinalen i Champions League er bare til å ta imot, og takke og bukke, følger Erik Thorstvedt opp.

Drømmestart

De røde fra Merseyside fikk en drømmestart på oppgjøret. Bare fem minutter var gått da Naby Keïta sendte dem i ledelsen. Det var guineanerens andre scoring på fire dager, etter å ha gått hele debutsesongen sin uten nettkjenning.

Angrepet var vakkert. James Milner slo ballen ut til Sadio Mané, som spilte videre til Roberto Firmino, før ballen endte hos Keïta. Han skjøt via et Porto-bein. Da var Iker Casillas utspilt.

– For en uke for Naby Keïta, utbrøt Øyvind Alsaker fra kommentatorboksen.

20 minutter senere økte Firmino ledelsen, like etter at Mohamed Salah hadde brent en kjempesjanse alene med keeper.

– For dumt om det er straffe

Liverpool gikk til pause med 2-0, til tross for at Portos superspiss Moussa Marega hadde blitt sluppet til et par store sjanser. Gjestene kunne også fått straffe. Alisson slo ballen i hånden til Trent Alexander-Arnold, men dommeren vinket spillet videre etter en VAR-sjekk. Riktig, mener Hangeland.