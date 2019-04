Det er ettermiddag midt i uka, og drosjeholdeplassen ved Oslo sentralstasjon er helt full av ventende drosjer. En sjåfør TV 2 Nyhetene kommer i prat med slår oppgitt ut med armene.

Venter i timer på kunder

– Det er lite å gjøre i løpet av arbeidsdagen. Noen ganger må jeg vente kanskje i to timer før neste tur, sier han.

Samferdselsminister Jon Georg Dale mener det må tas grep for at drosjetilbudet skal bli bedre. Han mener det er for dårlig og for dyrt.

– Det er fordi det ikke er fri konkurransen. Nå må du som sjåfør være tilsluttet en sentral, og det er en begrensning på hvor mange løyver man kan ha.

Opphever krav om sentraler

Nå legger regjeringen frem for slag til endringer i Yrkestransportloven, først og fremst myntet på drosjenæringen.

Lovendringen innebærer punkter som blant annet:

Oppheving av maksimalgrense på antall løyver

Fjerne krav om faglig kompetanse for løyvehaveren

Oppheve krav om tilknytning til drosjesentral og at slike kan erstattes av digitale plattformer som for eksempel en applikasjon.

Samferdselsminister Jon Georg Dale mener det må tas grep for at drosjetilbudet skal bli bedre. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

– Dette gjør det enda dyrere

Slik vil Dale ha enda flere aktører inn i drosjenæringen. Fra før av finnes rundt 2500 drosjesjåfører i Oslo-området.

– Lavere etableringhindre som kan gi lavere priser, kan også føre til at flere kan velge drosje. Det er for dyrt å sette seg inn i en drosje for en kort tur i dag, sier Dale.

Norges Taxiforbund er helt uenig i at enda flere aktører vil føre til lavere priser. Tvert imot, mener direktør Roar Refseth.

– Når tilbudet øker med antall biler, vil den som kjører ha behov for større inntjening per tur, og da går prisene opp og ikke motsatt, sier Refseth.

Legger til rette for Uber

Forbundet mener forslagene til lovendring åpenbart er ment for å legge til rette for aktører som omstridte Uber. Billligvarianten Uber Pop ble stoppet blant annet på grunnlag av at de ikke var knyttet til en sentral, et krav som nå altså trolig vil bortfalle.

– I dette leser jeg en klar linje fra delingsøkonomiutvalget, gjennom Uber-lobbyen sitt arbeid go frem til at regjeringen nå ønsker å legge til rette for at tjenester som Uber skal komme tilbake, sier Roar Refseth i Norges Taxiforbund.

– Kan Uber Pop nå etablere seg på nytt, Dale?

– Det kan de i utgangspunktet, men da må de følge de reglene som er satt. Uber Pop slik de opererte før ville nok ikke være lovlig.