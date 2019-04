Det skriver The Wall Street Journal.

Nesten syv år etter at Munch ikoniske maleri «Skrik» ble solgt til finansmannen Leon Black for nesten 120 millioner dollar, som tilsvarer 730 millioner norske kroner, sier St. Olaf College i Northfield i Minnesota at de har avdekket ferske bevis på at skolen eier et uferdig portrett malt av den norske kunstneren.

En forsker har nemlig avslørt en rekke dokumenter som fyller hull i maleriets eierskapshistorie og peker på Edvard Munch som skaperen, skriver avisen.

St. Olaf College hyret også inn et firma med kjemikere som har analysert lerretet. De mener pigmenter i lerretet samsvarer med malingen Munch brukte.

Adam Finnefrock i Scientific Analysis of Fine Arts og direktør for Flaten Art Museum Jane Becker Nelson, viser frem St Olaf-maleriet. Foto: WILL CIPOS / FLATEN ART MUSEUM VED ST. OLAF COLLEGE

– Den vitenskapelige analysen, ny informasjon om maleriets historie avdekket av biograf Rima Shore, samt noen visuelle karakteristikker synes å tyde på at portrettet er malt av Munch, sier direktør for St. Olafs Flaten Art Museum Jane Becker Nelson til TV 2.

Maleriet har hengt på veggen i spisesalen på høgskolen i flere år, men har nå blitt tatt ned og utstilt i Flaten Art museet som ligger på skolen område.

– Jeg har hatt kontakt med en rekke internasjonale Munch-forskere, og håper å kunne jobbe tettere med dem i løpet av denne prosessen, sier Becker Nelson.

Portrettet

Ifølge avisen er det aktuelle maleriet er et uferdig portrett av en brunette i en svart kjole, som står på et bærfarget teppe. Øynene ser ned og armene er foldet på samme måte som Leonardo da Vincis malte sin «Mona Lisa».

Høgskolen hevder at figuren er Eva Mudocci, en britisk fiolinist som hadde en romantisk tilknytning til Munch på begynnelsen av 1900-tallet.

SAMSVARER: Kunsteksperter mener lerretets pigmenter samsvarer med malingen Munch brukte. Foto: FLATEN ART MUSEUM VED ST. OLAF COLLEGE

Men da høgskolen i desember kontaktet Munch-museet i Oslo, for å få maleriet godkjent, svarte ekspertene at kuratorene fant lerretet «uvanlig».

Et kupp for kunstverdenen

Munch, som levde fra 1863 til 1944, malte nærmere 1800 malerier gjennom sin karriere. Rundt 60 prosent tilhører Munch-museet, slik at funn av et tidligere ukjent arbeid vil bli ansett som et stort kupp for kunstverdenen.

Munch-historiker ved universitetet i Chicago Reinhold Heller, sier til avisen at han kun har verifisert ett nytt verk av kunstneren siden 1960, og derfor gjør maleriet på St. Olafs College svært sjeldent.

Kunsthistorikeren planlegger å selv se maleriet denne uken, og hans dom kan endre verdens mening.

Ønsker en godkjenning

Men alt faller altså på en eventuell godkjenning fra Munch-museet i Norge. Delvis fordi museet er ansvarlig for å samle og opprettholde den offisielle samlingen av Munchs komplette verk.

Da The Wall Street Journal var i kontakt med Munchmuseet i Oslo, ble de fortalt at museet var kjent med maleriet, men at de ikke kunne grave noe dypere i funnet fordi kuratorene var opptatt med å forberede innflyttingen til det nye Muchmuseet i Oslo i 2020.

– Dessverre har ikke Munchmuseet anledning til å godkjenne kunstverk, sa en talsperson ved museet til avisen.

TV 2 har ikke lykkes med å komme i kontakt med museet tirsdag kveld.