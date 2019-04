Christensen ønsker overfor Østlands-Posten ikke å røpe hvilken klubb det dreier seg om, men ifølge lokalavisen blir Ungarn neste stopp for Larvik-profilen.

– Enn så lenge vil jeg ikke kommentere hvor jeg skal, men det stemmer at jeg har signert for ny klubb, sier Christensen til ØP.

Kapteinen har spilt for Larvik de to siste sesongene og så inntil nylig for seg å bli i Vestfold-klubben. Den økonomiske krisen som rammet klubben har snudd om på det.

Samtlige spillere ble tidligere i år fristilt fra sine kontrakter. Samtidig kom det beskjed om at klubben kom til å gå konkurs.

Christensen er den siste i rekken av spillere som bekrefter at de forlater Larvik. June Andenæs, Mari Molid, Hege Løken, Mathilde Rivas-Toft, Maria Hjertner, Karoline Lund og Mari Finstad Bergum er alle på vei ut.

Onsdag avslutter Larvik grunnserien i årets eliteserie mot Storhamar.

