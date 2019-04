Moren opprettet en Facebook-gruppe for å samle inn penger slik at hennes alvorlig syke datter kunne motta en alternativ behandling i Mexico.

På kort tid ble målet om to millioner kroner nådd. Da høynet moren målet til fire millioner, og sa at den mexicanske behandlingen kunne gi komplikasjoner som krevde betalinger i ettertid.

Dette skriver Aftonbladet.

Men i midten av januar begynte flere å fatte mistanke mot morens innsamlingsaksjon.

Svenske Kristianstadsbladet har gransket innsamlingen, og skriver at det viste seg at moren hadde brukt pengene til å kjøpe seg en BMW for 250.000 kroner.

– Kun 50.000 ble brukt

Avisen har snakket med moren. Hun slår fast at kun 50.000 av de innsamlede pengene ble brukt til bilen.

– Min datters skader gjør at hun ikke håndterer for mye lyd og inntrykk. Hvis vi skal reise langt, må hun kunne sove i bilen, og da må hun kunne sitte godt. Jeg bestemte meg derfor å kjøpe den første og beste bilen, sier moren ifølge Kristianstadsbladet.

Flere i Facebook-gruppen begynte å spørre seg når moren og datteren skulle reise til Mexico for å gjennomføre den omstridte behandlingen. Ifølge Aftonbladet viste det seg at reisen aldri skulle finne sted i utgangspunktet, fordi det er et krav at begge foreldrene må godkjenne behandlingen, noe som ikke var tilfellet i denne saken.

Politiet etterforsker

I mars gikk derfor 105 givere sammen, og politianmeldte moren. Påtalemyndigheten har tatt over saken som de betegner som grovt bedrageri.



Politiet har sikret seg bankhistorikken til moren samt dokumentasjon på Facebook. De vil også foreta avhør av personer som har innsikt i saken.

Johan Eriksson i påtalemyndigheten sier at de er interessert i bilkjøpet, men også andre innkjøp kommer til å granskes.

– Folk står fritt til å samle inn penger, men det som er ikke er greit er når man samler inn penger i tro om at det skal gå til et visst formål, også har dette aldri vært intensjonen, sier Eriksson til Aftonbladet.

– Menneskejakt

Ifølge moren selv har hun samlet inn totalt 2 148 000 svenske kroner, og av disse har hun tilbakebetalt mellom 18- og 17.000 kroner.

Hun sier til Kristianstadsbladet at pengene som blir til overs skal forvaltes i en stiftelse for å hjelpe andre.

– Jeg har blitt utsatt for hat, og det har vært en ren menneskejakt. Folk kommer med påstander om at dette ikke stemmer, men i dette tilfellet er det en liten jente som er offeret, sier moren.