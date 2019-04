Fra kl. 20.00: Se Liverpool-Porto på TV 2 Sport 1 eller Sumo!

Virgil van Dijk avslører at han har stemt på Raheem Sterling til å bli årets spiller i Premier League.

– Jeg mener at han fortjener det, sier nederlenderen, ifølge BBC.

Prisen deles ut 28. april. Da gjenstår det fortsatt to serierunder. Årets spiller, eller «PFA Player of the year», stemmes frem av spillerne selv. En kan ikke stemme på spillere på eget lag.

Van Dijk valgte altså å stemme på Sterling, til tross for at Liverpool kjemper en tett kamp med Manchester City om Premier League-trofeet.

– Sterling droppet van Dijk

Nederlenderen hadde flere City-spillere i tankene da han avga sin stemme.

Fem siste vinnere 2018: Mohamed Salah, Liverpool

2017: N'Golo Kanté, Chelsea

2016: Riyad Mahrez, Leicester

2015: Eden Hazard, Chelsea

2014: Luis Suárez, Liverpool



– Han har hatt en fantastisk sesong. Jeg kunne også ha stemt på Bernardo Silva eller et par andre spillere fra City. Jeg er bare ærlig. Jeg mener at han har forbedret seg veldig som spiller. Vi får se om han vinner den, sier van Dijk, som selv regnes som en av favorittene til prisen.

Sterling har vært en av Citys mest toneangivende spillere denne sesongen. Lynvingen har scoret 15 mål i ligaen, tre bak det han klarte i fjor. I tillegg har han notert seg for ni målgivende pasninger.

Ifølge The Times har imidlertid ikke van Dijk fått stemmen i retur. Den britiske avisen hevder å sitte på informasjon om at Raheem Sterling har ført Harry Kane opp på sin stemmeseddel.

Forrige gang en engelsk spiller ble stemt frem til årets spiller i Premier League av kollegaene, var Wayne Rooney i 2010. John Terry er den forrige midtstopperen som har fått utmerkelsen. Chelsea-legenden sanket flest stemmer i 2005.

Hazard med i kampen

Også Eden Hazard kan blande seg inn i kampen. Belgieren står med 28 målpoeng denne sesongen, noe som er mest i Premier League.

Etter gårsdagens show mot West Ham la TV 2s eksperter frem argumenter for 28-åringen burde bli årets spiller.

– Jeg tror ikke noen andre klubber er så avhengige av én spiller. Uten ham, ser de ut som et gjennomsnittlig lag, sa Trevor Morley i Premier League-studio.

– Det blir alltid slik at om en ikke kjemper om gullet, blir det ikke snakk om de spillerne. Hvor hadde de vært uten Hazard? De hadde ikke vært i nærheten av den tredjeplassen nå. Med de tallene der må han helt klart være med i diskusjonen, fulgte Erik Huseklepp opp.

Årets unge spiller og årets lag skal også kåres 28. april.

