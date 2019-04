Utførte flere grove knivran i 2017 – nå er de unge guttene dømt

Vinderen T-banestasjon, 13. oktober: En 14 år gammel gutt var sammen med noen kamerater da de tiltalte kom bot til ham og hilste. De ville vite om det var fest noe sted og fremstod vennlige.

Stemningen skiftet raskt da en av guttene tok tak i 14-åringens Canada Goode-jakke, dro opp genseren hans og dyttet ham opp mot en vegg. Deretter tok en annen gutt frem en kniv og holdt den mot 14-åringens mage.

«Gi meg jakken din, eller så stabber jeg deg», skal gjerningspersonen ha sagt. En av guttene slo deretter 14-åringen i ansiktet før gjengen løp til t-banen og stakk fra stedet.

Tidligere dømt for voldtekt

De tiltalte har i all hovedsak nektet straffskyld etter tiltalen. For de hendelsene som ikke er fanget på videoovervåking forklarer flere av dem at de aldri har vært på stedet.

«Ved samtlige ranshendelser var utbyttet lite. Allmennpreventive hensyn tilsier likevel en streng reaksjon», skriver tingretten. «Det er dessuten skjerpende at alle ranshendelsene er begått mot unge fornærmede i sårbare situasjoner».

Kun i de mest alvorlige sakene kan personer under 18 år dømmes til ubetinget fengselsstraff for ran. Tingretten mener det er tilfelle for to av de tiltalte i denne saken – blant annet fordi de sammen er dømt for grove ran og en voldtekt tidligere.

Tre av de fire øvrige tiltalte var ikke fylt 16 år da ranene skjedde, og det skal derfor enda mer til for å dømme dem til ubetinget fengsel. Fjerdemann, som var fylt 16 år, er idømt 350 timers samfunnsstraff fordi han hadde rent rulleblad fra tidligere.

I tillegg til fengsel, samfunnsstraff og ungdomsstraff er guttene dømt til å betale mellom 15.000 og 20.000 kroner i oppreisning til hvert av ransofrene, i tillegg til erstatning for gjenstandene de fraranet dem.