– Dette skal ikke regimet i Iran blande seg borti

– Gjør dere det for iranske myndigheter?

– Nei, da gjør vi det for folket. Da går vi inn i disse katastrofeområdene, og går direkte opp mot de som er rammet i lokalsamfunnene. Over en million mennesker er evakuert, barn kvinner som står uten hus og hjem. Vi går inn og sørger for at bistanden går dit den skal. Dette skal ikke regjeringen eller regimet i Iran blande seg borti når vi koordinerer det.

Samler inn penger selv

Flere hundre små og store byer skal ha blitt nærmest jevnet med jorden da voldsomme vannmasser skyldte over dem.

Det blir meldt over 2.000 landsbyer har mistet veiforbindelsen som følge av at broer har rast sammen.

Store deler av Iran er rammet av flommen, som startet nordøst i landet i midten av mars, og som senere har rammet mange provinser både i vest og sør.

– Det er et enormt behov for hjelp. Det er klart at det er behovet for pledd, klær, mat, medisiner, sykehusutstyr, sier Sandberg.

Sandberg sier flomofrene i Iran er ekstra hardt rammet på grunn av de amerikanske sanksjonene, som blant annet har ført til at helikoptre ikke kan settes inn i redningsarbeidet fordi de mangler deler.

– Sanksjonene har medført at de har bygd ned beredskapen sin, særlig på luft og sjø. Det er allerede problemer med å få inn medisiner og medisinsk utstyr. Det skal ikke rammes av sanksjoner, men blir det likevel.

Paret har et sterkt engasjement for ofrene og har startet egen innsamlingsaksjon gjennom nettstedet spleis. Skuespilleren Aylar Lie var blant de første giverne. Målet er å samle inn 500.000 kroner, men til nå har det bare kommet inn 4.200 kroner,.

– Det viser seg at noen folk ønsker å bidra, og det er jo veldig lite som skal til for å hjelpe disse familiene som er rammet, sier Sandberg.