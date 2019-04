Ble angrepet av to hvithaier – nå surfer han i Lofoten

Et filmteam skulle være med å dokumentere hans første forsøk på surfing etter angrepet.

– Dagen jeg tok av bandasjen, var jeg ute i havet igjen, forteller Shannon.

Det var med nerver og frykt å kaste seg ut i bølgene igjen. Men Shannon ville overgå frykten. Før angrepet hadde han vært livredd for haier. Nå skulle han ta kontroll.

– Enten konfronterer du frykten, eller så lar du frykten overgå deg, sier Shannon.

Han hadde surfet siden han var tretten år gammel. I attenårsalderen gjorde han enorm fremgang i surfingen. Han var med i noen konkurranser, men det å vinne var ikke viktigst. Angrepet hadde endret han på mange måter.

ARKTISK: Det viste seg at det skulle mer til for å skremme Shannon ut av vannet. Her er han på vei ut til bølgene på Unstad. Foto: Hallvard Kolltveit

Deprimert

Da havet var flatt under angrepet, og det var ingen bølger å komme inn til land med, så ba Shannon til gud. Bølgen som kom reddet livet hans. Det var første gangen i sitt liv at han følte han ble hørt.

– Jeg hadde en vanskelig oppvekst. Jeg kom ikke fra mye, og jeg slet med sinne, depresjon og noen ganger ønsket jeg å dø, forteller Shannon.

Han vokste opp i en liten fiskerby, i Jeffreys Bay i Sør-Afrika. Han hadde slåss mye som barn, da han hadde mye innestengt sinne og frustrasjon. I tiden etter angrepet følte han seg enormt takknemlig for å få fortsette å leve. Han tenkte at gud kanskje kunne hjelpe han med depresjonen og selvmordstankene, så han fortsatte å be.

– Etter en stund forsvant de vonde tankene. Jeg har aldri slåss siden. Jeg fikk en ny sjanse, sier Shannon.

Han ønsket å bruke surfingen til å gjøre en forskjell. Etter skolen begynte han å holde surfekurs og timer. Han ville hjelpe mindre privilegerte barn gjennom surfingen. Få de til å sette pris på livet, slik som han hadde lært etter angrepet.

4-5 METER: Det var en stor hai på nesten 5 meter som bet tvers over surfebrettet og hånden til den da 15-år gamle gutten. Foto; Privat

Noen av barna han trente begynte å konkurrere på et profesjonelt nivå, både nasjonalt og internasjonalt. Shannon sier han ser seg selv mer som en profesjonell trener, enn profesjonell surfer.

Og det var i denne prosessen han møtte nordmennene som er hans nåværende kolleger.

Lofoten

Det er nesten tjue år siden Shannon ble angrepet av to hvithaier i Sør Afrika. Han har et stort arr på hånden, ettersom haien bet inn til beinet i håndleddet, og brakk det av. Fingrene ble sydd på igjen. Hånden fungerer fint, og han har fortsatt følelse i fingrene.

Nå har Shannon bosatt seg i Lofoten. I en solid våtdrakt surfer han fortsatt selv om gradestokken viser under null. Og der opplevde han faktisk et nytt møte med rovdyr. To spekkhoggere svømte i lynfart mot han når han surfet, men gikk ikke til angrep.

– Det var skremmende, og fantastisk å være så nær dem. Jeg elsker Lofoten. Det er så eksotisk og annerledes, sier Shannon.

Det var i 2009 han ble overtalt av nordmennene i Sør-Afrika til å besøke Norge. Han ble forelsket i landet, og ville alltid tilbake. Det var noe spesielt med strendene, og de spisse fjellene som reiste seg og tårnet over fjordene.

Så åpnet det seg en dør til å kunne bli i Norge. Shannon og noen venner startet selskapet «Go Surf», og ting falt på plass. Og siden surfing er en ganske ny sport i landet, så er det aldri fullt i kampen om bølgene.

TRENER: Med intens trening vil Shannon prøve å få norske surfere til OL i Tokyo. Foto: Hallvard Kolltveit

Nå har han fått drømmejobben som trener for det norske landslaget i surfing. Det er en oppgave han tar med stort alvor. Målet er å få et lag til å representere Norge i grenen surfing i OL i Tokyo i 2020.

– Norge har mange gode atleter, men ikke så mange innenfor surfing enda. Det kommer til å bli vanskelig, men ingenting er umulig, sier treneren.