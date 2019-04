Tirsdag ble det holdt prosedyrer i byretten i Moskva. Aktor Milana Digajeva sa til TV 2 at hun ba om 14 års fengsel under strengt regime for den spiontiltalte nordmannen.

Etter det TV 2 forstår, vil et slikt soningsregime innebære et begrenset antall besøk i året.

– Ikke skyldig

Bergs russiske advokat, Ilja Novikov, møtte pressen da prosedyrene var ferdig. Han ønsker ikke spekulere hvor høy straff hans klient risikerer.

– Det er min oppgave som Frode Berg sin advokat å erklære han ikke skyldig, og at han må bli frikjent. Men vi vet fra tidligere spionasjesaker, hvor folk har erklært seg skyldig, er at man kan få 6-10 år, sier Novikov.

Advokaten sier at det ikke har vært et alternativ for Frode Berg å lyve om det han har gjort for å få lavere straff.

Men Novikov påpeker at det var som forventet at aktor kom til å legge ned påstand om 14 år, og sier det er typisk for spionasje-saker i Russland.

– Jeg kan dessverre ikke uttale meg om detaljene i saken, men det aktoratet og forsvaret er uenige om, er hvorvidt Frode Berg var klar over problemene ved det han angivelig var en del av, sier Novikov.

Uenig

Ifølge forsvareren insisterte aktoratet på at han må ha blitt sendt dit, fordi han ikke viser anger over det han har gjort.

– Frode Berg er ikke enig i at han prøvde å skade Russlands interesser. Han insisterte på at han elsker Russland, og at han har prøvd å bygge et forhold mellom Norge og Russland, sier han.

Det er ventet at Frode Berg vil få dommen 16. april klokken 08.30.

– Jeg mener vi har gjort vårt beste for å vise at Berg ikke var klar over omstendighetene rundt saken. Aktoratet har ikke klart å bevise at han er en spion, men jeg er redd for at dette ikke vil komme frem under dommen, sier Novikov.

Skulle sende hemmelig beskjed

Den tidligere grenseinspektøren ble pågrepet utenfor hotellet sitt i Moskva 5. desember 2017 med 3.000 euro i kontanter på seg.

Russiske rettsdokumenter omtaler i detalj hvordan han satte seg ned og skrev en hemmelig beskjed til en russisk mann, etter alt å dømme en spion for den norske E-tjenesten.

Deretter samlet han sammen en bunke med pengesedler og la i en konvolutt. Pengene og beskjeden skulle postlegges to dager senere, og det var mens han gjorde dette at det russiske sikkerhetspolitiet FSB slo til og arresterte ham.

Spiontiltalte Frode Berg har innrømmet og spilt med åpne kort overfor russiske myndigheter at han var på et oppdrag for den norske etterretningstjenesten, men hevder at han ikke visste hva oppdraget gikk ut på og hva slags skade dette kunne utgjøre for Russland.

Berg hadde ingen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge hans norske forsvarer Brynjulf Risnes.

