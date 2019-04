For kronprins Haakon ble andre dagen på Fiji av det hektiske slaget. Programmet inneholdt alt fra rugbytrening til besøk i landsby som er rammet av klimaendringene. Fiji er det andre stoppet på kronprinsens syv dager lange rundttur i det sørlige Stillehavet. I morgen er det øystaten Samoa som står for tur.

Allerede tidlig på morgenen startet hardkjøret for kronprins Haakon på Fiji i dag.

Sammen med utviklingsminister Dag Inge Ulstein og Norges ambassadør til Australia Paul Gulleik Larsen deltok kronprinsen på rugbytreningen til Fijis U20 lag. Men varmen og den fuktige luften så ikke ut til å prege noen av nordmennene. Det virket som alle tre storkoste seg på treningen, og etter en times tid takket kronprins Haakon rugbylaget for at de fikk delta på treningen.

Deretter bar ferden til University of the South Pacific. Der holdt kronprinsen tale til studenter og ansatte.

– Norge besøker det sørlige Stillehavet for å styrke samarbeidet i forhold til felles utfordringer. Spesielt for å sikre friske hav og bekjempe klimaendringer, sa kronprinsen til forsamlingen.

På fartøyet Uto ni Yalo ble kronprinsen ønsket velkommen som alle andre. Ombord på seilbåten er alle av samme rang.

– Hallaisen, Haakon! Hvordan går det, sa den ene seileren til kronprinsen på norsk. En leende kronprins måtte spørre hvor han hadde lært det.

– På Google, svarte seileren, og sørget for at kronprinsen lo enda mer.

Kronprins Haakons reise har vært preget av kontraster. Og oppholdet på Fiji ble avsluttet med et besøk til en av de mange landsbyene som er rammet av klimaendringene.

Daglig pleide landsbyen Daku å bli lagt under vann. Men dette er en av få landsbyer som har lykkes med å lage et forsvarsverk som sørger for å holde vannet unna. Ved hjelp av sluser, som ligner på de man finner i kanalene i Nederland, klarer innbyggerne å slippe ut vann som slipper forbi muren som omgir byen. Og siden 2015 har innbyggerne lykkes med å hindre at Daku blir oversvømmet.

For innbyggerne var det stort å få nobelt besøk fra andre siden av verden. Og med dans og fest sørget de for å gi kronprins Haakon og den norske delegasjonen en varm avskjed. Deretter satte nordmennene kursen mot Samoa, som er siste stopp på den syv dager lange reisen i Stillehavet.