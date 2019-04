Den domfelte mannen og en kamerat ga inntrykk av at de ønsket å bli kjent med kvinnen da de lurte henne med seg inn i en bakgård en mandag kveld for snart seks år siden.

Inne i bakgården gikk mennene til angrep. De dro henne ned en trapp og holdt henne opp mot en vegg, slår en fersk dom fra Oslo tingrett fast.

Kvinnen ble holdt fast mens mennene etter tur gjennomførte ubeskyttet samleie med henne. Etterpå tilbød de henne 500 kroner som betaling, noe hun ikke tok imot.

To år senere ble en av mennene dømt til fem års fengsel – en dom han godtok og nå er ferdig med å sone.

Hans 32 år gamle kamerat reiste imidlertid hjem til kone og barn i Romania, som ikke har utleveringsavtale med Norge. I avhør med rumensk politi nektet han for ethvert kjennskap til saken, selv om hans DNA er funnet på kvinnen.

Pågrepet i Ungarn

Siden har mannen vært etterlyst, frem til han forsøkte å reise inn i Ungarn i fjor sommer. Da ble mannen pågrepet og utlevert til Norge. Siden har han sittet varetektsfengslet.

Mannens forsvarer, advokat Augund Martin Krogh, sier han vil gjennomgå dommen med 32-åringen før de avgjør om den skal ankes.



Tiltalte har endret forklaring ved tre anledninger. Tingretten mener han har tilpasset forklaringen sin etter andre forhold, slik som DNA-funn, medtiltaltes forklaring og informasjon om norske lover.

Videre har 32-åringen anført at han er psykisk utviklingshemmet og derfor ikke kan straffes. Rettspsykiaterne som har undersøkt ham, mener imidlertid at han gjorde deg mindre intelligent enn han egentlig var, i et forsøk på å bli erklært strafferettslig utilregnelig.

Hans kognitive evner ligger i virkeligheten innenfor det normale, slår rettspsykiaterne fast.

Halv million i oppreisning

Oslo tingrett mener voldtekten fremstår svært brutal og mer voldelig enn hva som er vanlig i slike saker. Blant annet vises det til at kvinnen ikke forstod språket som mennene snakket.

Retten mener også det er straffeskjerpende at mennene ikke brukte kondom, fordi det medførte smittefare for kvinnen.

Kvinnen har senere forklart at hun trodde hun var i livsfare. Hun orket ikke å være til stede i retten i forrige uke.

– Hun fungerer i dag veldig dårlig psykisk på grunn av det som har skjedd, sier hennes bistandsadvokat Birgit Vinnes.

I tillegg til fengselsstraff er 32-åringen, i likhet med mannen som ble dømt i 2015, dømt til å betale en oppreisning på 250.000 kroner til kvinnen.