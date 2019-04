Disse «glemte» karakterene kan endre spillet om tronen

Obs! Inneholder spoilers for sesong 1-7 av Game of Thrones.



Klokken 03.00 natt til mandag kommer øyeblikket Game Of Thrones-fans har ventet på i over halvannet år.

Da er det premiere på den åttende og siste sesongen av serien som har bergtatt en hel verden, og millioner av fans spekulerer i hvordan det hele vil ende.

Vil Jon Snow og Dany kapre tronen – og til og med lage en arving? Kommer Sansa til å kreve retten til tronen, over han hun tror er sin halvbror? Er det The Night King eller Cersei som til slutt vil beseire de «gode»? Er Brandon Stark egentlig The Night King?

Det er mange ubesvarte spørsmål, og forhåpentligvis får vi svar på dem alle i løpet av de neste månedene. Er det én ting som er sikkert, så er det at det er få tråder som forblir løse i George R. R. Martins univers.

Det gjør at mange «glemte» karakterer kan gjøre en comeback i siste sesong, og kanskje bringe serien til en overraskende avslutning. Game Of Thrones-eksperter i The Daily Telegraph har laget en liste over flere karakterer som kan gjøre en comeback i sesong åtte. Her er noen av dem:

Robin Arryn

ROBIN ARRYN: Kan muligens gjøre comeback i sesong åtte. Foto: Helen Sloan/HBO

Den inngiftede sønnen til Littlefinger kan muligens ventes å dukke opp i sesong åtte. Den unge gutten huskes av mange som den bortskjemte sønnen til Lysa Arryn, søsteren til Catelyn Stark.

Like før Littlefinger dør, sender han Robin bort for å trene han til kamp og gjøre ham tøffere. Etter Littlefingers dødsfall er Robin teknisk sett Lord of the Vale, i tillegg til å være fetteren til de overlevende Stark-barna. Det ligger altså til rette for en comeback for Robin.

Ilyn Payne

Navnet Ilyn Payne er memorert hos mange seere gjennom Aryas dødsliste. Det er ikke foruten grunn han er på listen, det var nemlig han som svingte øksen da Ned Stark ble henrettet i sesong en.

Det var øyeblikket som endret hele spillet om tronen, og som åpnet manges øyne for at ingen er trygge i Westeros. Årsaken til at man har sett lite til Ilyn Payne i serien er fordi Wilko Johnson, som portretterer karakteren, fikk kreft tidlig i serien. Han er derimot tilstede i bøkene, og skuespilleren har også blitt friskmeldt fra kreften.

Edmure Tully

COMEBACK: Det siste vi vet, er at Edmure Tully er en fange hos Lannister-familien.Foto: HBO

Mannen som giftet seg med en av Freys døtre under The Red Wedding, ble sist sett mens han hjalp familien Lannister å ta tilbake Riverrun. Ettersom Arya tok seg av familien Frey i sesong seks, står nå Edmure og resten av Tullys styrker ledig til å lende en hjelpende hånd i nord. Såfremt Edmure klarer å flykte fra fangenskap hos familien Lannister.