Dette kommer Erna og Putin trolig til å snakke om

I 15-tiden møter statsminister Erna Solberg Russlands president Vladimir Putin for første gang siden 2014.

Anledningen til det sjeldne møtet er at statsministeren og utenriksminister Ine Eriksen Søreide er i St. Petersburg i forbindelse med et internasjonalt dialogmøte om Arktis-spørsmål.

Det er satt av 40 minutter til samtaler mellom den russiske presidenten, Solberg og Søreide. Ifølge statsministeren står forvaltning av hav og det langvarige samarbeidet mellom Russland og Norge på dagsorden.

Tirsdag ba den russiske statsadvokaten om 14 års fengsel for spiontiltalte Frode Berg (63). Nå håper Berg at statsminister Erna Solberg kommer til unnsetning.

Berg setter sin lit til statsministeren ettersom han var på oppdrag for norske myndigheter da han ble tatt, sier Bergs russiske forsvarers Ilja Novikov.

– Han håper at statsministeren gjør sitt beste for å få ham fri, sa Novikov tirsdag ettermiddag.​

Nedrustning

Solberg sier at det er i Norges interesse å ha et godt samarbeid med Russland innen fiskeri, miljø, søk og redning og folk-til-folk, uten at dette endrer norsk politikk på områder hvor Norge og Russland er uenige.

Før møtet gjorde statsministeren det klart at Russland må gjøre noe med folkerettsbruddene i Ukraina, og at hun var bekymret for kårene for sivilsamfunnet i Russland.

I vinter trakk Russland og USA seg fra INF-avtalen, som har vært en bærebjelke i våpenkontrollen mellom stormaktene siden den kalde krigen.

Ifølge Norges etterretningssjef Morten Haga Lunde er våpensystemet SSC-8 «Screwdriver» allerede innført i de russiske rakettstyrkene. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg hevder at de åtte meter lange krysserrakettene, som kan bære atomstridshoder, senker terskelen for en atomkonflikt i Europa.

INF-avtalen forbyr alle landbaserte missiler med rekkevidde mellom 500 og 5.500 kilometer. Ekspertene sier at vi går inn i en ny tidsalder, der det ikke er tillit mellom Russland og Vesten.

Ernas budskap før møtet med den russiske presidenten, var at Norge har et sterkt ønske om å se mer nedrustning, ikke opprustning.

GPS-jamming

Norge har flere ganger tatt opp GPS-forstyrrelsene med Russland, og statsministeren beskriver problemene som krevende. Senest i månedskiftet februar/mars rammet omfattende GPS-jamming store områder i Nord-Norge.

En øvelse der grensevakter og politi øvde på å håndtere hybride trusler langs grenselinjen til Norge, ble etter alt å dømme mål for Russlands elektroniske krigføring. Jammingen fant sted bare uker etter at Russland ble anklaget av Norge, Finland og NATO for elektronisk jamming i nordområdene.​