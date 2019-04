Vi nordmenn har aldri kjøpt flere kostbare biler enn vi har gjort de siste årene. Et av de fremste eksemplene på det er Volvos store SUV, XC90.

Etter at den kom på markedet i 2015 har Volvo solgt nesten 7.000 eksemplarer av den i det norske markedet. Det er et nesten eventyrlig høyt tall, på en bil som fort koster minst en million kroner.

Suksessen skyldes i stor grad at XC90 tidlig kom som ladbar hybrid. Med over 400 hestekrefter, høyt utstyrsnivå og lite avgifter, ble T8-utgaven umiddelbart en stor suksess i Norge.

Slite med å se forskjellene

Senere i år kommer en oppgradert utgave av XC90 på markedet. Noen få eksemplarer er allerede produsert og denne uken har ett av dem vært på besøk i Norge.

Volvo slår ikke på stortromma når de oppgraderer sin XC90.

Det er svært vanlig at en bilmodell får en såkalt facelift etter tre-fire år. Det Volvo nå har gjort med XC90 er en av de mest forsiktige vi har sett av det slaget.

Selv om du eier en XC90 i dag, skal du nesten slite med å se forskjellene. Her er Volvo tydeligvis svært godt fornøyd med bilen slik den er.

Visuelt sett handler det om en litt bearbeidet grill. Området under støtfangeren er også endret litt. Dessuten en ny kromlist bak. På den sporty R-Design-utgaven har blanke lister blitt blanksvarte.

Små endringer i fronten, med en litt bearbeidet grill .

T8 fortsatt bestselger

For øvrig er det snakk om noen nye felger, noen nye farger har kommet til, andre har gått ut. Det er også nye setetrekk innvendig. Her følger Volvo en trend vi nå ser hos flere premiumprodusenter. De kommer med eksklusive stofftrekk i ullkvaliteter. Der stoffseter tidligere var noe vi fant på de rimeligste utgavene, skal disse være et mer miljøvennlig og bærekraftig alternativ til skinnseter.

Bilen er også oppgradert med det siste av sikkerhetssystemer fra Volvo. Blant annet har Cross Traffic-systemet nå fått nødbrems-funksjon.

Som til nå er det all grunn til å forvente at den ladbare T8-utgaven vil være bestselgeren.

Eksklusive setetrekk i stoff kommer nå på flere bilmodeller, Volvo er blant dem som forsker på dette.

Fire, fem, seks og syv seter

– Ny T8-versjon går i produksjon i sommer, nærmere bestemt i uke 24. En viktig nyhet her er økt elektrisk rekkevidde. Den ser ut til å bli på mellom 41-45 kilometer avhengig av eksempelvis bilens utstyr, målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Erik Trosby er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

– I tillegg får vi en helt ny utgave som heter B5. Det er en mildhybrid med et 48-volts batteri som blant annet lagrer bremseenergi. Det gir litt lavere forbruk og utslipp, i tillegg til at det bidrar til at start/stopp-systemet skal fungere mer sømløst. Den utgaven kan bestilles i andre halvår, forteller Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef hos den norske Volvo-importøren.

Volvo tilbyr forresten bilen med hele fire forskjellige sete-konfigurasjoner. Den ekslusive Excellence-versjonen har fire separate seter. Den kommer også som fem- og sekssseter – og naturligvis en utgave med syv seter. Til Norge blir bare den siste tatt inn.

