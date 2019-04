Siste: Mannen som ble tatt ut fra snøskredet er erklært død på stedet.

– Han blir flydd inn til universitetssykehuset i Tromsø. Resten av turfølget blir ivaretatt av kriseteam i Lyngen kommune, skriver Troms politidistrikt på Twitter klokken 14.34.

Politiet meldte om at det hadde gått et skavlbrudd på fjelltoppen Sultinden klokken 13.06 på Twitter og at en person trolig hadde falt fra fjellet.

Klokken 13.46 meldte politiet at ambulansehelikopteret hadde landet i et ferskt snøskred og at de søkte etter vedkommende.

Mannen ble så funnet i snøskredet ved hjelp av sende- og mottakerutstyr.

Vedkommende var en del av et turfølge på fire, hvorav det var turfølget som meldte fra om skavlbruddet.

– Personen er hentet ut av snøskredet og får tilsyn av helse. Tilstand på vedkommende er fortsatt uavklart, sa operasjonsleder Lars Meland i Troms politidistrikt etter hendelsen.

Fjelltoppen Sultinden måler 1083 meter over havet på høyeste punkt og ligger i Lyngen kommune i Nord-Troms. Det er moderat snøskredfare i Lyngen, melder varsom.no.

Nødetatene brukte et ambulansehelikopter for å få oversikt over situasjonen rett etter skavlbruddet.

– Et ambulansehelikopter er fremme på stedet og flyr over området for å skaffe seg oversikt, sa operasjonslederen.

Saken oppdateres.