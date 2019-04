En psykolog på Østlandet ble tirsdag dømt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med en kvinnelig pasient.

Mannen var ikke til stede da han i Vestfold tingrett ble dømt til ni måneders fengsel. Seks av månedene må sones.

Han må også betale kvinnen 50.000 kroner i oppreisning.

Psykologen har erkjent at han hadde seksuell omgang med kvinnen, men først etter at han hadde avsluttet behandlingen av henne. Derfor mener han at han ikke har brutt helsepersonelloven.

TV 2 har ikke lyktes med å komme i kontakt med mannens advokat.​ Kvinnens bistandsadvokat ønsker ikke å uttale seg om saken.

Bitt i brystene mens hun var innlagt

Da kvinnen var innlagt ved en psykiatrisk institusjon, skal psykologen ha befølt henne.

I dommen står følgende: «Begge tok på hverandre utenpå klærne, blant annet bet tiltalte fornærmede i brystene».

Psykologen har erkjent å ha bitt kvinnen i brystene samtidig som hun var innlagt.

Kvinnen har i etterkant fortalt at hun følte at hendelsen var ubehagelig fordi hun var innlagt på institusjon og han var hennes psykolog.

Etter at kvinnen var utskrevet, begynte de å ha samleier. Psykologen hevder at han innen da hadde sluttet som hennes behandler.

Særlig sårbar situasjon

I dommen står det at fornærmede trodde hun skulle få traumebehandling etter at hun var utskrevet.

I stedet drakk de vin og hadde sex.

«Han kom ofte med vin til henne. Da fornærmede ble utskrevet, ble det opplyst at hun skulle få traumebehandling. Hun har forklart at hun trodde det skulle skje samtidig som hun skulle fortsette behandlingen hos tiltalte. Likevel kom han med vin, de ble fulle, og de hadde samleie, fornærmede mener til tross for at han visste at hun ikke ville».

Retten har lagt vekt på at kvinnen var i en særlig sårbar situasjon og innlagt da den første seksuelle kontakten startet, og at forholdet pågikk over lengre tid.

– Ikke i tvil

«Det ses hen til den store aldersforskjellen og den krenkelse det har vært i forhold til fornærmede,» skriver retten.

Retten har funnet bevist ut over rimelig tvil at tiltalte har handlet med forsett.

«Retten er ikke i tvil om at tiltalte var klar over at det seksuelle forholdet hadde sin årsak i pasientforholdet,» skrives det.

Dommen er enstemmig.