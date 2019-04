Statistikken som gir grunn til RBK-bekymring: – Vi ser resultatene av en dårlig jobb

.

– Der får du ikke tid

Selv om Ivar Koteng har antydet at Horneland skal få opptil tre år på seg til å få ut sitt fulle potensial, mener TV 2-ekspert Mathisen at RBK-treneren allerede har fått et visst press på seg.



– Koteng og Rosenborg kan gjerne be om at Horneland skal få tid, men på Lerkendal med landets dyreste og beste lag, der får du ikke tid. Horneland er relativt fersk som hovedtrener, nå blir det utrolig spennende å se hvordan han takler denne situasjonen, sier Mathisen.

Horneland selv mener også at ting må bedre seg i nær fremtid.

– Jeg har vært tydelig på at vi må få til dette raskt. Jeg har aldri bedt om mye tid, smiler han til TV 2 dagen derpå.

Sulten gjeng

Han er helt sikker på at spillergruppen han leder fortsatt er sulten.

– Jeg opplever en sult og en ærgjerrighet på å få det til. Det er en gjeng som har lyst til å brette opp ermene og vinne allerede på søndag, sier han.

Mike Jensen og Nicklas Bendtner tror heller ikke at Rosenborg-spillerne er mettet på suksess.

– Nei, det tror jeg ikke. Det er fint som det er nå. Det er annerledes, mange nye ting og nye roller du skal spille på laget. Rent taktisk og på banen. Sånn sett er det kjempespennende og utfordrende. For å få en ny rolle må du øve deg på den og gjøre at du får den beste utgave av deg selv i den rollen. Det er jo det vi alle jobber med daglig på treningsfeltet. Vi skal finne ut av det nye sammen, og vi tror det blir kjempebra på sikt, sier Jensen.

– Vi ønsker å få så mange poeng som overhodet mulig. Vi ønsker å vinne våre kamper på en positiv måte. Når du er i en klubb som Rosenborg, hvor det alltid blir snakk om du ikke får resultater, men for oss handler det om å stå på. Så skal det nok komme, det er jeg sikker på, sier Bendtner.