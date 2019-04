En av disse får terningkast 6

– Spesielt Huawei som har 40 megapiksler og linser fra Leica er ganske drøy. De har det beste kameraet i denne testen.

Både Huawei og Samsung har en funksjon som heter proff hvor man tar inn bildene i full oppløsning (RAW format) og man kan stille inn ISO og lukkertid.

Finner du påskeegget? Har du Huawei telefon kan du få et nærbilde av egget fra denne posisjonen.

På Huawei er det også innstillinger for overskyet, sol og belysning innendørs for å få riktige farger.

Dessuten har mobilen 50 ganger zoom som gjorde at vi i TV 2 hjelper deg klarte å gå fra panorama bilde av hele Stortinget og gå helt inn til et lite påskeegg på terrassen foran fra samme kameraposisjon.

Selfie-kongen

Samsung har derimot de råeste selfie-funksjonene hvor man både har et litt omstridt skjønnhetsfilter og en emoji-funksjon hvor du blir omgjort til en emoji-figur. Denne kan også brukes i video funksjon og følger alle dine bevegelser.

Emoji-versjonen av Eirik Norman Hansen.

iPhone satser på å gjøre det enklest mulig å bruke kameraet og har få manuelle innstillinger. Hvis man bruker Camera+ eller andre apper har du mulighet til å få en litt mer proffversjon av kameraet.

For øvrig har iPhone veldig gode portrettinnstillinger på kameraet og har også en smart HDR-funksjon som gjør at man kan hente ut mer kontrast i bildet.

På videosiden har kameraene veldig god stabilisering av filmingen og fungerer perfekt til familiefilm på Facebook. Men skal du bruke redigeringsprogram på en PC er ingen av telefonene særlig egnet og da trenger man en egen app som for eksempel ProMovie. Så får vi håpe i fremtiden at man også får pro-versjoner på video-delen av mobiltelefonene.

Eirik Norman Hansen prøvde Samsung-kameraet på sin foredrag-turnè i Norge. Resultatet er imponerende.

Fra norsk til engelsk uten problemer?

Huawei har et kult oversetting funksjon hvor man snakker norsk inn i telefonen og får det oversett på et blunk til norsk. Da vi prøvde funksjonen, ble fullt krøll for Huawei (som du kan se i videoen). Men da vi oversatte fra engelsk til norsk var det null problemer. Derfor er dette en fin funksjon hvis man drar på ferie til utlandet og skal oversette fra engelsk til gresk/spansk/fransk/tysk etc. Her vil også programvareoppdateringer gi bedre resultater etterhvert.

Samsungs digitale assistent Bixby snakker bare engelsk, mens iPhone har Siri som fungerer stadig bedre på norsk.

Full fart med topp-telefoner

Hvilken mobil fortjener terningkast 6? Foto: TV 2 hjelper deg

Huawei og Samsung har bedre arbeidsminne enn iPhone, 4 GB mot 8 GB (eller 12 GB for den aller dyreste Samsung S10 Plus som har en halv terrabyte lagring og en prislapp på 12 990 kr). Likevel betyr det ikke at iPhone er en treig telefon.

Hvis man bruker programvaren Geekbench til å måle hvordan telefonene jobber under vanlige forhold, måler iPhone bedre med singel core prosessor; 4828 mot 3426 (Samsung) og 3260 (Huawei). Det er spesielt viktig for deg som benytter telefonen til gaming. Med dual core er Samsung litt bedre, 10466 mot 10 355 (iPhone) og 9896 (Huawei). For deg som synes disse tallene er greske, kan jeg trøste deg med at alle tre er raske mobiler.

Apple-fanatikere

Det finnes både Android- og Appel-fans som liker de respektive operativsystemene og da er jo valget enkelt. For alle disse telefonene er bra, i følge Eirik Norman Hansen.

Det er også slik at Samsung-telefonene integrerer bedre med Samsung-produkter. Det samme er det med Apple og Huawei. Så det bør man også ta med i vurderingen når man velger blant disse tre telefonene.

Forbigått av konkurrentene

iPhone Xs Max er ikke en gammel telefon, men må se seg forbigått av konkurrentene.

En vinner. Foto: Huawei

– De må skjerpe seg før iPhone 11 kommer, sier Eirik Norman Hansen som gir telefonen en svak femmer.

Det er ingen tvil om at den nye iPhone-telefonen som kommer i september, vil ha mye bedre spesifikasjoner. I følge ryktene vil den komme med en ny og bedre A13 chip, den vil sannsynligvis få trippel-linse kamera i front, nytt selfie kamera med bedre TrueDepth-kamera og det er også blitt spekulert om telefonen får støtte for Apple Pencil.

En god nummer to

Samsung Galaxy S10 Plus har samme luksus-følelse som iPhone og har generelt gode spesifikasjoner. Derfor blir den nest best i testen.

– Det er en fantastisk telefon, sier Eirik Norman Hansen som gir den en klar femmer på terningen.

Nykommeren er en vinner

For få år siden hadde ingen hørt om kinesiske Huawei i Norge. Men nå har selskapet rykket forbi Apple og er verdens nest største produsent av mobiltelefoner (Samsung er størst). Med sin nye topptelefon P30 Pro har de lykkes svært bra.

– Huawei har tatt rennafart denne gangen og laget en fantastisk telefon med mange spennende funksjoner og uten tvil testens beste stillkamera, sier Norman Hansen som kårer telefonen til best i test og gir den terningkast seks.