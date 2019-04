Hadde ryddet ferdig for våren – to uker senere ble de møtt av dette synet: – Et mysterium

På denne tiden hvert år drar Thomas Warren Eriksen og kollega Hans Nordskog rundt i skjærgården i Østfold og rydder bukter, strender og holmer for søppel som har samlet seg opp gjennom høsten og vinteren.

Eriksen er skipper i Skjærgårdstjenesten i Fredrikstad kommune, noe han omtaler som drømmejobben.

En av deres viktigste oppgaver nå på våren, er rydding og tilrettelegging for publikum.

Han anslår at det bare er om lag 14 dager siden buktene på Randholmen og Tjeldholmen på Kråkerøy var ferdig ryddet og tilnærmet helt fri for søppel og avfall.

– Et mysterium

Overraskelsen var derfor stor da de mot slutten av forrige uke dro tilbake for å ta med seg sekker med søppel som tidligere hadde blitt plukket.

Synet som møtte dem var nemlig et langt og bredt belte med skrot som plutselig hadde drevet i land.

Det var Fredriksstad Blad som først omtalte saken.

De brettet opp ermene og tok fatt på en ny runde med rydding. Totalt samlet de nye 250 kilo fordelt på 33 søppelsekker.

Thomas Warren Eriksen er skipper på båten «Levor» i Skjærgårdstjenesten i Fredrikstad. Foto: Privat

Eriksen sier han ikke har opplevd at det har hopet seg opp så store mengder på så kort tid tidligere, og ingen forstår hvordan det har gått til.

– Det er et lite mysterium. Vi kom inn der for å hente et par sekker som hadde blitt ryddet tidligere i vår, og da så vi denne søppelmengden som hadde drevet inn på flere strender og bukter. Hele det området har vært ryddet helt rent, men i løpet av rundt 14 dager har det fylt seg opp med unormalt store mengder på et lite område, sier Eriksen til TV 2.

Stedene som har fått de vanvittige mengdene, er vanligvis ikke så utsatt for forsøpling, men etter påfyllet sist så de verre ut enn «verstingstedene», forteller skipperen.

Kan være dumpet?

Han forteller at søppelet i stor grad besto av vanlig husholdningsavfall, men også av byggemateriell som materialer, byggeplast og innpakning.

Det er snakk om såpass store mengder, at Eriksen og kollegene i kommunen nå spør seg selv om det kan ha blitt dumpet, enten med vilje eller ved et uhell.

– Vi har jo vært innom tanken på at det kan ha blitt dumpet. Vi har også lurt på om det kan ha vært en ryddeaksjon et sted i nærheten, der sekker har blitt plassert for lavt i fjæren og blitt tatt av høyvannet, men det blir gjetting fra vår side, vi har ikke funnet ut noe mer, understreker Eriksen.

Han håper folk vil ta kontakt dersom de vet hvordan søppelet har havnet der.

Vet du noe om saken, eller har en teori om hvordan søppelet har havnet der? Tips TV 2!