På russetreffet kjente Tiril (22) plutselig to hender rundt halsen – så startet marerittet

– Jeg tenkte at jeg bare måtte la de bli ferdig med det de skal, også er det greit. Det er mange som har spurt hvorfor jeg ikke kjempet mer i mot, men jeg ble helt låst. Jeg tenkte at jeg ikke ville dø, og at jeg bare ville hjem til mammaen min, sier hun.

De tre guttene snakket ikke mye sammen, forteller Tiril. Det var kun korte setninger seg i mellom, hvor de avtalte hvem som skulle gjøre hva. Men plutselig så gikk guttene.

Tiril anslår at de holdt på mellom 30-60 minutter.

Slo alarm

Den da 18 år gamle jenta lå igjen alene uten klær, og skjønte egentlig ikke hva som nettopp hadde skjedd. Hun tok på seg klærne, og gikk ned mot toalettene.

FORSTO IKKE: Tiril forteller at hun ikke forsto hva som skjedde da de tre guttene forgrep seg på henne. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Vaktene kom bort til Tiril, fordi de trodde hun var alt for full. De skjønte imidlertid raskt at noe galt hadde skjedd. Politi og ambulanse ble tilkalt, og Tiril ble undersøkt ved voldtektsmottaket.

22-åringen forteller at hun var hjemme i et par dager, før hun bestemte seg for å fortsette russetiden.

– Jeg tror ikke hjernen min skjønte hva som hadde skjedde. Jeg stengte det ute, og tenkte at jeg ville fullføre russetiden fordi det var noe jeg hadde gledet meg til, og brukt så mye penger på, sier hun.

Tvangsinnlagt

Men da russetiden var over, kom alle inntrykkene, og Tiril gikk langt ned i kjelleren. Den unge jenta ble tvangsinnlagt på Lier sykehus, fordi hun fryktet for sitt eget liv.

– Jeg hadde ikke lyst til å kjenne på de følelsene jeg kjente. Jeg følte meg møkkete, og kunne stå i dusjen og skrubbe meg til blods. Jeg følte at noen hadde tatt noe fra meg som jeg ikke fikk tilbake, sier hun.

Etter voldtekten mistet Tiril all tillit til menneskene rundt seg, og hun måtte lære seg å stole på folk igjen.

– Det kommer til å prege resten av livet mitt, og jeg bruker nok lengre tid på å stole på noen, og på å være sårbar. Jeg setter på en maske og skal virke tøff, men så er jeg egentlig ikke det, sier hun.

Frykter mørketall

I Kripos sin gjennomgang har de sett på voldtekter hvor russen er involvert, enten som gjerningsperson eller offer, og at sakene har skjedd på et russearrangement.

Men politiet frykter det er store mørketall.

Leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, Emil Kofoed, sier til TV 2 at noe av grunnen til at de frykter store mørketall, er at det kan være større tabu å anmelde festrelaterte voldtekter.

– Man kan føle på en skam, og ofrene føler de har vært en del av det til et visst punkt. Det kan også være at man ikke husker det som har skjedd, og at det er manglende kunnskap om hva som anses som en voldtekt, sier han.

OPPFORDRING: Emil Kofoed i Kripos oppfordrer alle til å ta vare på hverandre under russetiden. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Kofoed sier at mange også føler på en redsel for ikke å bli trodd, og at det ofte blir ord mot ord.

Tiril anmeldte saken umiddelbart, men etter seks måneder ble saken henlagt fordi det ikke var nok bevis til å finne de tre gjerningspersonene.

22-åringen hadde akkurat kommet ut av sykehuset da hun åpnet brevet fra politiet.

– Det verste var nok at jeg ikke hadde noen å være sint på, for jeg visste jo ikke hvem de var. Dette gikk utover mine nærmeste, fordi det var de som var tilgjengelig for meg å være sint på, forteller hun.

Feil fokus

Nå som russetiden nærmer seg, kommer minnene tilbake til Tiril.

– Jeg kjenner på en følelse av at jeg har lyst å være over alt på russetreffene for å passe på alle jentene, men jeg skjønner jo at jeg ikke kan det, sier 22-åringen.

Hun er opptatt av å snu fokuset, og mener ikke det er rettferdig at det er jentene som skal gå rundt å være redd.

– Man skal ikke lære jenter å ikke bli voldtatt, men vi skal lære gutter å ikke voldta. Jentene skal ikke bli fortalt at de må passe seg. Gjerningspersonene må vite konsekvensene av det de gjør, sier Tiril.

Det er Emil Kofoed i Kripos helt enig i.

– Det skal aldri være noe tvil om at det er gjerningspersonen sitt ansvar. Vi har hatt kampanjer tidligere hvor fokuset spesifikt har vært rettet mot gutter, og det å være en kjernekar. Men det er alltid potensiale for at vi kan bli enda bedre på forebygging, sier han til TV 2.

LYSERE TIDER: Det er snart fire år siden voldtekten på Tryvann, og ting begynner å se lysere ut for Tiril. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Tiril Steinbakk har forsonet seg med at voldtekten for fire år siden kommer til å følge henne for resten av livet. Men for hver gang hun er åpen om det som skjedde, blir det enklere.

– Jeg håper at andre som har opplevd det samme tør å stå frem. Det skal ikke være en skam å bli utsatt for en voldtekt. Det har skjedd, og sånn er det. Jeg kom meg videre, og har et kjempefint liv nå, sier 22-åringen.