Tidligere denne uken kom nyheten om at Skoda lanserer en elektrisk utgave av sin småbil, Citigo. Med rekkevidde på 260 kilometer etter den nye og strengere WLTP-målemetoden og gode utsikter til gunstige priser, ligger det an til å bli en attraktiv bil for det norske markedet.

Volkswagen har lenge solgt en elektrisk utgave av søstermodellen til Citio. e-up! heter den og var faktisk først ute av elbilene fra Volkswagen. Den er også en av Norges billigste biler.

Ikke overraskende kommer den nå med samme drivlinje som Citigo E, altså rekkevidde på inntil 260 kilometer også på e-up!

Dobler rekkevidden

e-up! har siden introduksjonen i 2013 og facelift i 2016 vært en populær elbil i Norge. Med kompakte ytre mål og ett hjul i hvert hjørne av bilen, egner den seg svært godt for bykjøring. Plassen er naturlig nok begrenset, men Volkswagen-ingeniørene har lykkes med å få mest mulig ut av utgangspunktet. Så langt har Volkswagen-forhandlerne i Norge utlevert rundt 8000 e-up!.

Rekkevidden på dagens modell er på beskjedne 133 kilometer. Da snakker vi altså nært på dobling på den nye. Det er planlagt å åpne for bestilling av denne høsten 2019. Leveringene starter fra januar 2020.

LES MER: Tyvstarter med billig elbil

e-up! har vært en suksess i Norge, med rundt 8.000 solgte eksemplarer så langt.

Utstyr som standard

Per i dag tilbyr VW innstegsmodellen e-up! Entry som koster fra 173.100 kroner. e-up! High starter på 208.500 kroner.

Standardutstyret inkluderer blant annet elektronisk klimaanlegg, multifunksjonsdisplay, smartphone-integrasjon, DAB+ og 6 høyttalere, City nødbrems, høydejusterbart førersete, kjørelys med "Coming & Leaving Home" funksjon samt lys- og regnsensor.

Salget gikk trått – da kuttet de prisen

e-up! er en snerten bybil, registert for fire. I tillegg er det plass til litt bagasje.

Starter på 144.000 kroner

PS: Den billigste, nye elbilen du kan kjøpe i Norge i dag er Citroën C-Zero. Den starter på 144.000 kroner. Dette er søstermodellen til Mitsubishi i-MiEV og Peugeot i-on som starter på henholdsvis 149.000 og 163.000 kroner.

Legger du på 6.000 kroner til 169.000 kroner, kan du kjøpe toseteren Smart ForTwo i elektrisk utgave. Felles for disse bilene er at de er små og ganske primitive.

Stor rekkevidde-test: Så langt går elbilene egentlig ​

Video: Dette blir garantert en elektrisk storselger fra VW