Spiontiltalte Frode Berg er på plass i byretten i Moskva igjen, der det tirsdag skal holdes prosedyrer i rettssaken.

Aktor Milana Digajeva sier til TV 2 at hun ber om 14 års fengsel under strengt regime for den spiontiltalte nordmannen. Dommen og straffeutmålingen vil komme 16. april klokken 8.30.

Etter det TV 2 forstår, vil et slikt soningsregime innebære at Frode Berg vil kunne ha anledning til seks besøk i året, og motta åtte pakker utenfra.

Bergs russiske advokat Ilja Novikov sa etterpå at Berg håper at hans handlinger ikke har skadet forholdet mellom Norge og Russland.

Ifølge Novikov vil aktor dømme Berg til 14 år med høy sikkerhet fordi fordi han ikke innrømmet skyld etter tiltalen.

Samme dag som prosedyrene i rettssaken møter statsminister Erna Solberg Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg. Spionsaken ble også et tema da Solberg møtte pressen.

– Vi har ett overordnet mål, det er å ivareta Frode Bergs interesser. Det er en vanskelig situasjon for Frode Berg og hans familie. Det betyr også at vi i liten grad kommer til å kommentere dette, sa Solberg til norsk presse.

Rettssaken mot Frode Berg (63) ble i praksis innledet og avsluttet i midten av forrige uke, med Bergs forklaring, vitneavhør og bevisførsel.

Skulle sende hemmelig beskjed

Den tidligere grenseinspektøren ble pågrepet utenfor hotellet sitt i Moskva 5. desember 2017 med 3.000 euro i kontanter på seg.

Russiske rettsdokumenter omtaler i detalj hvordan han satte seg ned og skrev en hemmelig beskjed til en russisk mann, etter alt å dømme en spion for den norske E-tjenesten.

Deretter samlet han sammen en bunke med pengesedler og la i en konvolutt. Pengene og beskjeden skulle postlegges to dager senere, og det var mens han gjorde dette at det russiske sikkerhetspolitiet FSB slo til og arresterte ham.

Spiontiltalte Frode Berg har innrømmet og spilt med åpne kort overfor russiske myndigheter at han var på et oppdrag for den norske etterretningstjenesten, men hevder at han ikke visste hva oppdraget gikk ut på og hva slags skade dette kunne utgjøre for Russland.

Berg hadde ingen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge hans norske forsvarer Brynjulf Risnes.

(NTB/TV 2)