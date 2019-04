Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide (46) og kona Lisa Maria Hareide (35) venter sitt tredje barn.



Det forteller paret til Her og Nå.

Ifølge ukebladet har paret termin i slutten av juli, og de venter ei jente. Fra før av har de ei datter på fem år og en sønn på tre år.

– Vi gleder oss veldig, så det blir en fin sommer dette året. Vi er innstilt på å gå tilbake til bleieskift og våkenetter, og da er det ekstra godt å ha Knut Arild mer hjemme, sier Lisa Maria til Her og Nå.

KrFs pressekontakt bekrefter nyheten ovenfor TV 2.

– Både store og små gleder seg over familieforøkelsen.

Opplevde spontanabort

I januar valgte Hareide å trekke seg som leder for KrF.

Midt under KrF-striden opplevde paret å miste et foster i uke elleve. Dette var andre gang familien opplevde en spontanabort.

Lisa Maria Hareide forteller til Her og Nå at de har vært opptatt av å være åpne om spontanabortene fordi det er flere som går gjennom det samme.

Hun forteller at spontanabortene har skapt en ekstra bekymring rundt denne graviditeten, men at familien nå føler seg klare for å dele nyheten med alle.

Hareide er nå stortingsrepresentant for KrF, og han er medlem i utenriks- og forsvarskomiteen.

TV 2 har ikke lyktes i å få en kommentar fra Knut Arild Hareide.