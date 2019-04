Språk-appen Duolingo har nemlig lansert et eget kurs for ekstra ivrige fans. Der kan du lære «høyvalkyrisk», et av de konstruerte språkene i seriens komplekse univers.

– Vanskelig språk

Det er mannen bak språket, David Peterson, som har laget nettkurset. Språket er basert på noen få setninger fra bøkene bak suksessen, skrevet av Georg R.R Martin. I et intervju med CBS forteller lingvisten om stormen rundt det fiktive språket.

– Folk har klaget over hvor vanskelig det er å lære språket, men vet du hvor vanskelig det var å lage det?

Duolingo-kurset er designet til å eksponere deltagerne for språket i små, men hyppige doser. I takt med deltagerens utvikling, øker vanskelighetsgraden. Peterson understreker at det å lære et språk krever tid og motivasjon.

– Sannheten er at du må sette av litt tid hver eneste dag. Du må konstant bli eksponert for det.

Oppdaget gjennom språkkonkurranse

Da HBO begynte å lage Game of Thrones i 2009, lanserte produksjonen en konkurranse. De ønsket å finne noen som kunne utvikle et av de andre språkene i serien, «dothraki», basert på de første bøkene. Da oppdaget de Peterson.

38-åringen sier til Buzzfeed at det tok ham en måned å skape «dothraki». I prosessen ble han inspirert av hele fire språk - russisk, tyrkisk, estisk og swahili. Ellers hadde lingvisten lite å bygge på.

– Dothraki hadde bare 56 ord. De fleste var navn. Høyvalkyrisk bestod egentlig kun av fire ord og to setninger, forklarer han.