Overfalt og voldtok kvinne i dusjen – dømt til to og et halvt års fengsel

Lang liggetid hos påtalemyndigheten gjør imidlertid at 41-åringen får halvannet års strafferabatt.

Hendelsen fant sted 18. mai 2015, bare noen dager etter at de to møttes første gang.

Fordi de begge var del av et rusmiljø på tidspunktet, hadde 41-åringen og kvinnen byttet noen rusmidler seg imellom. Mannen oppsøkte derfor kvinnens leilighet for å hente en flaske med GHB, ifølge dommen.

Nekter straffskyld

Den 41 år gamle mannen nekter straffskyld for voldtekt. Han mener de to hadde klærne på seg under hele hans besøk hos kvinnen. Samtidig hevder han at de hadde hatt sex dagen i forveien, noe kvinnen bestrider.

Kvinnens forklaring, som Oslo tingrett har lagt til grunn, er en helt annen. Hun mener 41-åringen plutselig kom inn på badet hennes, vill i blikket.

Umiddelbart gikk mannen til angrep og forsøkte å tvinge henne til samleie. Hun satte seg til motverge, men måtte til slutt gi opp da hun ble utsatt for smertefull vold. Voldtekten ble fullbyrdet i kvinnens stue, ifølge dommen.

Etterpå tvang mannen henne til å dusje, før han selv forlot leiligheten.

Tror på kvinnen

Oslo tingrett legger stor vekt på at fornærmede ikke kan ha hatt noe motiv for å beskylde tiltalte for en voldtekt som ikke har funnet sted. Under rettssaken kunne ingen av dem se at det fantes noen uenigheter mellom dem.

Dessuten fremstår kvinnen mer troverdig enn mannen, mener retten. «Hun fremstod som en person som ikke ønsket å dramatisere hendelsen mer enn det var grunnlag for, og hun ga ved flere anledninger uttrykk for tvil og usikkerhet», heter det i dommen.

– Hun er fornøyd med domfellelsen. Det viktigste for henne har vært å bli trodd, sier kvinnens bistandsadvokat Kim Gerdts til TV 2.

Videre er 41-åringens DNA funnet på en gjenstand han skal ha brukt under voldtekten. Dette har ikke tiltalte hatt noen forklaring på.

Han har heller ikke kunnet forklare blåmerkene på beina og halsen til kvinnen.

Retten legger også vekt på at mannen har erkjent at han dro ned buksa og onanerte foran kvinnen og en venninne tidligere samme uke. Det vitner om «en sinnstilstand preget av fokus på grensesprengende seksuelle handlinger», skriver retten.

Halvannet års rabatt

Minstestraffen for voldtekt i Norge er tre års fengsel, mens lovbruddet normalt skal straffes med fire år. I dommen slår retten også fast at fire år ville vært en riktig straff også for 41-åringen.