Tirsdag offentliggjorde Carlos Ghosns forsvarere en video som er spilt inn før den siste arrestasjonen.

Se videoen øverst i saken!

Tidlig i mars ble Ghosn sluppet ut etter å ha vært fengslet i 108 dager. Da betalte han nærmere 78 millioner kroner i kausjon. I forrige uke ble han pågrepet igjen.

– Hvis du ser denne videoen, betyr det at jeg ikke fikk holde pressekonferansen som planlagt, begynner den tidligere styrelederen i Nissan i videoopptaket.

Ghosn har flere ganger hevdet sin uskyld. Men i videoen går han inn på detaljer i tiltalen, og går til frontalangrep på det han sier er en liten gruppe tidligere kolleger som har drevet med et konspiratorisk og råttent spill. Forsvarerne sier de har klippet ut strekk der han navngir kollegene han mener står bak.

– Råttent spill

I den åtte minutter lange videoen sier han at anklagene mot ham er grunnløse, tatt ut av kontekst og forvrengt for å få ham til å se ut som en grådig diktator.

– Beskyldningene og bakholdsangrepet kom på grunn av frykt for Nissans autonomitet etter alliansen med Renault, sier han.

Ghosn, som inntil i fjor var styreleder og administrerende i franske Renault, styreleder i japanske Nissan og styreleder i industrisamarbeidet Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, mener ledelsen i Nissan manglet framtidsvisjoner.

– Jeg elsker Nissan og jeg elsker Japan. Man jobber ikke i 20 år et sted uten å knytte sterke bånd, sier Ghosn, som tidligere var kjent for å ha snudd lykken til både Nissan og Renault.

Tiltalt for bedrageri

Hans tidligere arbeidsgiver Renault anklager Ghosn for å bruke tvilsomme og skjulte metoder. Han er tiltalt for bedrageri, blant annet ved å ha underrapportert lønn og for å ha forsøkt å overføre tap på egne investeringer til Nissan.

Pågripelsen i forrige uke kom etter at tiltalen mot ham ble utvidet. Påtalemyndighetene mener han har overført penger fra Nissan til en forhandler i Oman, men i prosessen la han til side flere millioner dollar til personlig forbruk, blant annet en luksusyacht.

Renault anklager ham også for å ha tilegnet seg nærmere 500.000 kroner gjennom en sponsoravtale Renault hadde med Chateau de Versailles.

Ifølge den franske avisen Le Figaro ble pengegaven brukt til en storslått bryllupsmottakelse i Grand Trianon i 2016, et av flere palass i Versailles utenfor Paris.

I videoen sier Ghosn at han nå håper på en rettferdig rettssak som vil renvaske ham.