Det ble enorm debatt da regjeringen økte sukkeravgiften i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.

Avgiften på sjokolade- og sukkervarer og avgiften på alkoholfrie drikkevarer økt med henholdsvis 80 og 40 prosent reelt.

Økningen møtte stor motstand blant forbrukere, i industrien og hos den politiske opposisjonen. Også Frps partiveteran Carl I. Hagen (som for øvrig var direktør for sukkerfirmaet Tate & Lyle før han ble politiker) mente partiet måtte snu snarest mulig.

Derimot jublet svenske kjøpmenn over nordmenn som reiste i hopetall over grensen for å kjøpe brus.

Utvalg

Dermed foreslo Regjeringen i budsjettet for 2019 å redusere avgiften på sjokolade- og sukkervarer til 2017-nivå.

Samtidig ble det varslet at regjeringen ville sette ned et utvalg som skulle gå gjennom særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer.

– Avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer kan ha en rekke effekter, blant annet for helse, næring, grensehandel og statens inntekter. Utvalgets rapport er viktig for å forstå konsekvensene og sammenhengene, og gir et godt grunnlag for regjeringens videre arbeid, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding tirsdag.

Tirsdag la utvalget, ledet av advokat Cecilie Aasprong Dyrnes, frem sin konklusjon.



Oppheves og erstattes

Flertallet av utvalget mener avgiften på sjokolade og godteri bør oppheves og erstattes.

– Utvalgets flertall mener at avgiften på sjokolade- og sukkervarer slik den er utformet i dag bør oppheves og erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift, sa Dyrnes under en pressekonferanse tirsdag.

Dyrnes sier til TV 2 at avgiften på sjokolade- og sukkervarer fremstår som tilfeldig utformet.

Et mindretall mener avgiften bør fjernes og at det ikke bør innføres noen ny.

I en pressemelding skriver utvalget at det er uheldig at dagens avgift på sjokolade- og sukkervarer kan føre til konkurransevridninger mellom aktører som produserer relativt like varer.

Brusavgiften

Når det gjelder brus mener flertallet av utvalget at dagens avgift bør fjernes og at det bør innføres en ny helsebegrunnet avgift etter hvor mye sukker brusen inneholder.​

I en pressemelding trekker de frem drikkevareavgiften i Irland som et eksempel på hvordan en slik ordning kan utformes.

Også når det gjelder brus mener et mindretall i utvalget at det ikke bør være en avgift i det hele tatt.

Helsemessig effekt

Utvalget har hatt et mandat hvor de har skullet vurdere en rekke punkter i forbindelse med avgiften.

Blant annet heter det i mandatet at de har skullet vurdere om avgiftene «ivaretar formålene om å skaffe staten inntekter og samtidig har helsemessig god effekt ved å redusere forbruket av sukkerholdige varer».​

– Utvalgets hovedoppgave er å vurdere om avgiftene i større grad enn i dag kan utformes slik at de tar hensyn til helse- og ernæringsmessige formål, sa finansminister Siv Jensen i en uttalelse i november.