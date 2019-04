Føler du deg litt dårlig? Nese som renner og øyne som klør? Kanskje hodet kjennes litt tyngre enn vanlig?

Da kan det hende du er rammet av det samme som om lag én million andre nordmenn.

På grunn av den milde vinteren har vi nemlig fått en tidlig start på pollensesongen.

Kombinerer man det med fjorårets lange og varme sommer, kan 2019 bli et ekstremår for nettopp pollen.

– Det ga grunnlaget for at det ble dannet veldig mye rakler. Det betyr at det er potensial for stor spredning, sier Anna Bistrup, seniorrådgiver for helsefag i Astma- og Allergiforbundet, til TV 2.

Flere allergikere

Flere nordmenn lider av allergi enn tidligere. Akkurat hvorfor det er slik, vet man ikke helt sikkert, men ifølge Bistrup finnes det mange teorier.

– Blant annet ser vi at kulturlandskapet vårt gror igjen, så antallet bjørk i Norge er dramatisk økende fra bare 100 år siden, forteller hun.

I tillegg trekker hun frem en teori som kalles hygienehypotesen.

– Vi i den vestlige verden lever veldig renslig, noe som gjør at vi ikke får trent opp immunforsvaret fra vi er små, til å bekjempe farlige og ufarlige inntrengere, sier hun.

Test allergimedisin

For noen fører pollen til rennende nese og kløe i øynene. Andre kan få sterke astmatiske symptomer, hodepine og veldig redusert allmenntilstand. Det kan utløse astmaanfall og i noen tilfeller ender det med sykemelding.

Men på våren er det også fort gjort å bli litt for optimistisk når det gjelder temperaturen, så hvordan kan man vite om plagene kommer av pollenallergi og ikke bare en forkjølelse?

– En forkjølelse varer ofte i et par dager. Pollensesongen varer veldig mye lenger, så hvis det er noe som vedvarer og ikke gir seg, kan det være en god indikasjon på at du er allergisk, sier Bistrup.

Dersom du har en mistanke om at du er allergisk, trenger du ifølge Bistrup ikke å gå til legen med det samme for å teste. Man får nemlig tak i reseptfri allergimedisin på apoteket som kan testes.

– Har det effekt betyr det som oftest at man er allergisk og at man må sette i gang med god behandling.​

Bruker ekstrakt

Man kan også teste seg hos Astma- og Allergiforbundet.

– Man legger dråper på armen til pasienten, med ekstrakter som bjørk, gress, hund, katt og midd, sier hun.

Deretter stikker man et bittelite hull i huden, slik at man kommer i kontakt med ekstraktet. Er man allergisk vil man få en liten hevelse.

– Men det er veldig viktig at det ikke bare handler om utslaget, men også hvilke symptomer man har. Man skal jo ikke hevde at noen er allergiske uten at de har symptomer, understreker Bistrup og fortsetter:

– Derfor har vi en lege som snakker med pasientene for å høre hvilke symptomer de har. Sammen kan man diskutere om det kan være verdt å ta en tur til legen for å få riktig undersøkelse og riktig behandling.