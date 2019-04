Brødrene Adrian (9) og Aksel (6) kan dø om de får meslinger

– Det er ikke bare guttene mine jeg er bekymret for. Det er en hel rekke folk som ikke kan ta vaksiner, og jeg er redd på vegne av alle dem.

Bønn på Facebook

Pappa Arild har også kommet med en innstendig bønn på Facebook, om at man må tenke seg om før man sier nei til en vaksine.

«De er begge kortisonavhengige på grunn av binyrebarksvikt. Det gjør at de har litt dårligere forutsetninger til hanskes med forkjølelse, influensa og mer. Dette gjør at de begge kan i ytterste konsekvens dø av for eksempel meslinger.

Så vår oppfordring til alle vaksineskeptikere: TENK DERE OM!!!», skriver han, og signerer med sitt eget og Tone sitt navn.

– Jeg tror noen har en overbevisning om at kroppen kan takle alt. Jeg er ikke sikker på om alle har tenkt over at ikke alle har en kropp som takler alt. Det er veldig egoistisk å sette seg selv foran andre. Det er det det dreier seg om i mine øyne, sier Berntsen.

Seks tilfeller

I slutten av februar ble det påvist meslinger hos en tenåring fra Oslo. Han dro på legevakten og smittet en ansatt. Tre familiemedlemmer av tenåringen ble også syke.

Tirsdag 2. april ble det klart at den ansatte ved legevakten videre smittet en person i sin personlige omgangskrets. Om sjettemann i rekken av smittede har videreført sykdommen, er enda usikkert.

26. mars ble alle reisende med Kongsvingerbanen fra Haga til Oslo varslet om at en kvinnelig passasjer kunne ha meslinger. En rekke personer som var på toget ble vaksinert. Det viste seg at kvinnen likevel ikke hadde meslinger.

– Ved å vaksinere deg, beskytter du ikke bare deg selv, du beskytter også andre. Du skal ikke kun vaksinere deg for egen helse, men også fordi du kan smitte andre, sier smittevernoverlege Tore Steen.

Han sier det er flere i samme situasjon som Aksel og Adrian, og at det kan være livsfarlig for personer med svekket immunforsvar å bli smittet med meslinger. Han mener det alene er argument nok for å vaksinere seg.

– I slike tilfeller kan man snakke med helsesøster på skolen som kan sjekke vaksinasjonsstatus på andre barn i klassen, sier Steen.

– Argumentet holder ikke

Risikoen for å få meslinger er ganske lav i Norge, men for kun åtte år siden hadde vi et stort utbrudd i Oslo. I februar 2011 ble 24 personer smittet med meslinger.

Fem av de syke var voksne og de fleste andre var barn under tre år som var uvaksinerte. Flere ble smittet på venterommet på legevakten.

– Et argument til noen vaksinemotstandere er at den aller beste beskyttelsen mot en sykdom er å gjennomgå den. Men meslinger er så alvorlig, uansett alder når man blir smittet, at det argumentet holder ikke, sier Steen.

Det er derimot ikke vaksinemotstandere som er den største årsaken til utbrudd. De fleste meslingtilfeller i Norge skyldes at en uvaksinert person blir smittet i utlandet og blir syk etter hjemkomst. Men på grunn av god vaksinasjonsdekning i Norge skjer videre smitte ganske sjelden.

– Alle bør kjenne sin vaksinasjonsstatus for meslinger og andre sykdommer som det vaksineres mot. De som er født etter 1995 kan sjekke sine vaksiner på www.helsenorge.no. For personer i Oslo og omegn er vaksiner registrert helt tilbake til 1976.