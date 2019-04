Danny Drinkwater ble mandag morgen arrestert etter en kollisjon, siktet for å ha kjørt i påvirket tilstand, skriver Daily Mail.

Chelsea-spilleren skal ha vært på vei fra fest etter et veldedighetsarrangement da han kolliderte med en annen bil.

Drinkwater var i bilen sammen med sin advokat, Beth Mantel. De skal ha sluppet unna med lettere skader. Det samme gjorde den 30 år gamle kvinnen i den andre bilen. Det skal ha vært større materielle skader.

– En 29 år gammel mann fra Nether Alderley er arrestert, mistenkt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand, sier Cheshire-politiet i en uttalelse, ifølge The Sun.​

Drinkwater er senere blitt siktet og må møte i retten i Stockport 13. mai.

Chelsea bekrefter overfor Daily Mail at de har registrert rapportene, men at de vil vente til de har all informasjon før de gir en kommentar.​

Hendelsen skjedde bare timer før Chelseas 2-0-seier over West Ham.

​Drinkwater hadde imidlertid ikke vært med i London-derbyet uansett. Midtbanespilleren, som har tre landskamper for England, har bare fått én kamp denne sesongen. Den kom i Community Shield i starten av august.

Chelsea betalte om lag 400 millioner kroner for Drinkwater på tampen av overgangsvinduet sommeren 2017, men den tidligere Leicester-spilleren har ikke slått til. 29-åringen har drøyt tre år igjen av kontrakten med Chelsea.