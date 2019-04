En dom fra Hålogaland lagmannsrett slår fast at en 49 år gammel kvinne krenket sin egen datters rett til privatliv.

Årsaken er at hun la ut bilder og videoer av den sju år gamle datteren i sårbare situasjoner i en offentlig Facebook-gruppe.

Det var Rett24.no som først omtalte saken.

Kvinnen administrerte selv Facebook-gruppen mellom april 2017 og høsten 2017.

Sjikanerte barnevernsansatte

Bakgrunnen for gruppen var at moren lå i konflikt med barnevernet etter at det ble fattet vedtak om omsorgsovertakelse.

Hun la også ut brev fra barneverntjenesten av «svært sensitiv og privat karakter», heter det i dommen.

I Facebook-gruppen publiserte kvinnen en rekke sjikanerende meldinger og beskrivelser av ansatte i barnevernstjenesten.

I noen tilfeller brukte hun private skjermdumper fra barnevernansattes personlige facebookbilder og manipulerte dem, slik at de fikk et demon-aktig utseende, heter det videre.

Sårbare situasjoner

Bilder og videoer hun la ut viste datteren i «særlig sårbare» situasjoner, blant annet gråtende, noe retten mener krenker datterens rett til privatliv.

«At barnet som syvåring ikke reagerer på slik offentliggjøring, utelukker ikke senere reaksjoner, f.eks. i ungdomstiden», skriver lagmannsretten i dommen.

Et sentralt spørsmål i saken er om det ligger innenfor foreldreansvaret å samtykke til slik publisering på barnets vegne, men retten avviser dette:

«At en forelder, som her, offentliggjør materiale av svært sensitiv og privat karakter om barnet på en, objektivt vurdert, utilbørlig måte faller utenfor rammen av det som naturlig omfattes av foreldreansvaret. Som påpekt av aktor vil barn i motsatt fall være uten beskyttelse mot utilbørlig offentliggjøring av private forhold fra foreldrenes side.»

Anker til Høyesterett

Kvinnen var i tillegg tiltalt for å ha forulempet en offentlig tjenestemann, i dette tilfellet en barnevernsansatt.

Kvinnen ble først dømt for forholdene i Nord-Troms tingrett i fjor høst, men anket saken til lagmannsretten. I en enstemmig dom slår lagmannsretten fast at de er enig i tingrettens lovanvendelse, og forkaster anken.

Straffutmålingen fra Nord-Troms tingrett på 12.000 kroner i bot blir dermed stående.

Kvinnens forsvarer, advokatfullmektig Benedikte Sunde Jamth, opplyser til TV 2 at saken vil bli anket til Høyesterett.

– Det vil bli anket over lovanvendelsen. Saken reiser for det første spørsmål om den objektive vurderingen av krenkelsen, og for det andre spørsmål om barnets medbestemmelsesrett, og betydningen av at barnet samtykker, utdyper hun overfor Rett24.no.