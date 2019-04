Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er i St. Petersburg i forbindelse med et internasjonalt dialogmøte om Arktis-spørsmål.

– Det er i Norges interesse at vi ivaretar og har et godt samarbeid med vårt store naboland innen fiskeri, miljø, søk og redning og folk-til-folk, sa Solberg.

Samtidig understreket hun at dette ikke endrer norsk politikk på områder hvor Norge og Russland er uenige.

Berg har innrømmet og spilt med åpne kort overfor russiske myndigheter at han var på et oppdrag for den norske etterretningstjenesten, men hevder at han ikke visste hva oppdraget gikk ut på og hva slags skade dette kunne utgjøre for Russland.



Statsministeren vil i liten grad kommentere Frode Berg-saken offentlig. Hun mener det ikke er i Bergs interesse.

– Vi har ett overordnet mål, det er å ivareta Frode Bergs interesser. Det er en vanskelig situasjon for Frode Berg og hans familie. Det betyr også at vi i liten grad kommer til å kommentere dette, sa Solberg på spørsmål fra NTB på en pressekonferanse i forkant av møtet med Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg tirsdag.

– Hans interesser i forsetet

Nordmannen Frode Berg har siden 5. desember 2017 sittet fengslet i Moskva. Han er tiltalt for spionasje. Prosedyrer i saken holdes tirsdag, mens dom er ventet 16. april.

På spørsmål fra TV 2 om dette er en flau sak for Norge å fronte, svarer statsministeren:

– Jeg har egentlig ikke noen flere kommentarer til saken. Vi må respektere at det er en rettssak som pågår, og for det andre er det en ting som er det viktigste: Å sørge for at Frode Bergs sak blir ivaretatt på best mulig måte. Det er hans interesser som er i forsetet for oss, sier Erna Solberg til TV 2.

Statsministeren understreker at norske myndigheter har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for Frode Berg og hans familie.

– Da er den viktigste jobben vår å ivareta hans interesser på en best mulig måte.

– Tror du han kommer tilbake til Norge i år?

– Jeg håper at vi skal se ham tilbake i Norge.

(TV 2/NTB)

Saken oppdateres.