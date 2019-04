Eden Hazard viste i 2-0-seieren mot West Ham mandag hvorfor så mange holder ham som Premier Leagues beste spiller.

West Ham-supporterne sang at den belgiske stjernespilleren er på vei til Real Madrid, som ifølge Sky Sports skal være trygge på at Hazard blir deres eiendom i sommer.

– De tar feil. Jeg fokuserer kun på Chelsea frem til slutten av sesongen. Jeg ønsker bare at vi avslutter blant de fire beste og vinner Europaligaen. Vi har fortsatt mye som skal gjøres, og så får vi ta, sier Hazard om sangen på bortetribunen.

Hazard har imidlertid aldri lagt skjul på at Real Madrid er fristende, og det er ventet at Zinédine Zidane får store summer til rådighet for å ruste opp stallen etter en skuffende sesong.

Marca hevder at Hazard-overgangen er nær forestående. Samtidig skal Manchester United-spiller Paul Pogba være neste på handlelisten.

​Det nevnes en overgangssum på om lag 1,1 milliarder kroner, til tross for at 28-åringen kun har ett år igjen av kontrakten.

Sarris umulige oppgave

Chelsea-manager Maurizio Sarri mener summen som nevnes er for lav.

– Det er umulig å erstatte Hazard, for det finnes ikke en ny Hazard for øyeblikket. Nivået hans er så høyt. Du må finne to nye spillere for å kunne fylle tomrommet etter Hazard. Jeg håper han blir værende, eller så må jeg finne noe på annerledes, sier Sarri, ifølge London Evening Standard.

​Italieneren mener det kan bli vanskelig å beholde lagets store stjerne.

– Jeg kan ikke gjøre noe for å beholde ham, og dersom Eden ønsker en ny erfaring, blir det veldig vanskelig å beholde ham, tror jeg. Vi må prøve å overbevise ham om at vi vil forbedre oss og at vi ønsker å bli et av de beste lagene i England og Europa, men jeg må respektere avgjørelsen hans, sier Sarri til Sky Sports.

– Han er for god for Chelsea

Tidligere Liverpool-spiller og nåværende Sky Sports-ekspert Jamie Carragher mener Hazard er en spiller som hører hjemme i Real Madrid.

Carragher sammenligner situasjonen med da Luis Suárez forsøkte å tvinge gjennom en overgang fra Liverpool til Arsenal i 2013, men at uruguayaneren ble overbevist om å vente på at Barcelona skulle komme. Etter en forrykende 2013/14-sesong ble superspissen hentet til nettopp Barcelona.

– De fleste spillerne ser på det som en karrieretopp. Jeg føler nesten Hazard må spille for Real Madrid og Barcelona, for han er så god. Visse spillere er nødt til å spille på det nivået. Kanskje vil Chelsea mene det er mangel på respekt, men jeg synes han er for god for Chelsea akkurat nå, sier han.

Med mandagens 2-0-seier over West Ham gikk Chelsea opp på tredjeplass. Det er tre poeng ned til femteplass, der Arsenal har én kamp mindre spilt.

I Europaliga-kvartfinalen er Chelsea storfavoritter mot Slavia Praha. Vinneren av turneringen får spille i neste års Champions League, men lag som Napoli, Valencia og Arsenal er fortsatt med og gir knallhard konkurranse.