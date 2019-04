Politiet i Sør-Øst meldte om en brann i en bolig i Skien sentrum rett etter midnatt tirsdag.

– Det har vært en brann i en tomannsbolig. Fem stykker har oppholdt seg i huset da det startet og brenne, og de blir brakt til legevakten for sjekk, sier jourhavende jurist Kristin Synnøve Drågen i Sør-Øst politidistrikt.

Nødetatene fikk raskt kontroll på brannen, og det var ikke fare for spredning.

Politiet mistenker at brannen er påsatt.

– Politiet har tatt kontroll på en person, fordi vi mistenker at brannen er påsatt, sier Drågen.

Jourhavende jurist forteller at politiet ikke har grunn til å tro at den mistenkte har kjennskap til personene som oppholdt seg i huset per nå. Den mistenkte har foreløpig ikke vært i avhør.

– Det er for tidlig å si så mye om hva som kan ha skjedd. Vi setter opp vakthold for sikre området og skal gjennomføre tekniske undersøkelser, sier Drågen.

På Twitter meldte politidistriktet at det fremstår som en pipebrann.