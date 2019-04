Lørdag kom tollerne på Oslo lufthavn over noe litt utenom det vanlige.

En svensk-kenyansk 28-åring hadde tatt flyet fra Etiopia, mellomlandet i Stockholm og for så å bli med videre til Gardermoen.

– Mannen var bosatt i Sverige, men hadde fortalt tollerne at han skulle besøke en venn og at det var grunnen til at han landet på Oslo lufthavn. Da vi åpnet kofferten var det lett å avsløre at det ikke var tilfelle, sier seksjonssjef Tor Fredriksen i tollkontrollen ved Oslo Lufthavn.

Da tollerne åpnet mannens to kofferter var de fylt til randen av pillebrett. Totalt hadde mannen smuglet med seg 111.000 tabletter med det sterke smertestillende legemiddelet Tramadol.

– Det var to helt smekkfulle kofferter uten plass til noe annet. Det er helt klart at innholdet ikke var ment for personlig bruk, men videre salg, slår Fredriksen fast.

Saken ble først omtalt av Romerikes Blad.

Lander i Norge

I løpet av de to siste årene har Tollvesenet merket en økning i smugling av Tramadol.

I Norge betegnes Tramadol som et legemiddel og ikke er på narkotikalisten, til forskjell fra Sverige. Å smugle til Norge vil derfor medføre mildere straff enn å smugle til nabolandet.

– Legemiddelverket i Norge vurderer å få Tramadol på narkotikalisten også her. Inntil det blir gjennomført vil vi kunne oppleve at reisende tar med store mengder hit, mens de egentlig skal til Sverige, sier Fredriksen.

Seksjonssjefen forteller at de har et ekstra våkent øye på ruter fra visse land før de ankommer Norge.

Fem kilo hasj

Skjult i en koffert fant tollerne også fem kilo hasj i en dobbeltbunnet koffert onsdag forrige uke. Partiet har en gateverdi på 500.000 kroner.

SMUGLET: Norske tollere fant narkotikapartiet skjult i en dobbeltbunnet koffert. Foto: Tolletaten

– En spansk kvinne bosatt i området, fortalte at hun skulle hit for å se seg om etter jobb i restaurantbransjen. Vi festet ikke lit til historien, og tok henne til side for kontroll, sier Fredriksen.

Etter at kofferten var tømt for innhold, hadde den fortsatt en betydelig vekt. En undersøkelse med røntgen viste at kofferten hadde en dobbeltbunn, der det lå ti pakker med cannabis, forteller han.

Sjeldent store beslag

På Oslo lufthavn gjøres det narkotikabeslag hver eneste dag. Ifølge tollerne utpeker Spania seg som et veldig liberalt land i forhold til Norge når det kommer til bruk og besittelse av stoff som cannabis.

Større beslag av cannabis og hasj, slik som i dette tilfellet, forekommer derimot sjeldnere.

– Store mengder kommer ofte via landeveier med personbil eller lastebil. Som et flyplass-beslag er dette et godt beslag, og skjer noen ganger i året, sier Fredriksen.

– Folk er stort sett flinke til å holde seg til reglene, men de som velger å smugle er kreative når det kommer til metodene.