– Flere av dem har hatt sine beste år

Først tapte trønderne 0-2 for Bodø/Glimt på bortebane. Så spilte de uavgjort mot Odd på Lerkendal, etter en andre omgang der de skapte null og niks foran egne supportere.

TV 2s fotballekspert mener at det var «skremmende svakt», og at Rosenborg hadde null samhandling offensivt.

– Horneland har fått en blytung start. Selv om Koteng (RBKs styreleder, journ. anm) og co. ber om tid til sitt nye prosjekt, er dette langt unna der de burde være, sier Mathisen.

– Og hva med spillertroppen? Flere spillere i elleveren har hatt sine beste år og er på vei ned. Nå ser vi også resultatene av en dårlig jobb på overgangsmarkedet de siste årene, fortsetter den tidligere Start-profilen.

Pål André Helland trekker på skuldrene når TV 2 konfronterer ham med Mathisens kritikk.

– Vi har vel fryktelig mange spillere som per definisjon er i «primen». Tore er den eldste på laget på 33, så det får ... jeg kommenterer ikke spillerlogistikk, Gud bedre. Jeg kommenterer prestasjonen i dag, og den er altfor dårlig. Selvfølgelig hadde vi spilt bedre hadde vi hatt Messi og Ronaldo og sånn, men det har vi ikke midler til, svarer den frittalende vingen.

– Vanskelig å være Rosenborg

André Hansen spekulerer på sin side på om Rosenborg har vanskeligere arbeidsforhold.

– Det er Jespers rett til å mene det. Jeg har ikke så mye å si til det, annet at det kanskje også er vanskelig å være Rosenborg sett i sammenheng med de andre norske klubbene. Heter du Rosenborg, koster de kanskje to, tre, fire, fem millioner mer. Da blir det avveining: Pris versus kvalitet, svarer keeperprofilen.

– Så du har troen på prosjektet?

– Selvfølgelig, vi må gi det litt tid. Jeg liker mye av det treneren står for, og synes at det har vært tydelig. Så er det opp til oss å prestere bedre. Mye av det som gjør at vi kanskje ikke får det til å funke, er at vi kanskje er litt for slurvete i de fasene vi må være ekstremt nøyaktige. Dét ligger på oss, ikke treneren. Det er en kombinasjon: Vi må skjønne systemet enda bedre, og vi må utføre det bedre, mener Hansen.

Horneland: – Det ser litt uklart ut for enkelte

Forrige sesong ledet Eirik Horneland Haugesund til en overbevisende fjerdeplass i Eliteserien. De to første kampene har Rosenborg-supporterne sett lite som har overbevist dem.

Den regjerende mesteren gikk av banen til pipekonsert fra Lerkendal.

Den nye treneren mener det er vanskelig å peke ut årsaken til hvorfor det ikke har gått veien.