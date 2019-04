Smallville-stjerne erklærer seg skyldig i sexkult-sak

Allison Mack er for mange best kjent for rollen som Chloe Sullivan i TV-serien «Smalville», men det siste året har hun vært i medienes søkelys av en helt annen grunn.

I 2018 ble skuespilleren nemlig arrestert, mistenkt for å ha en sentral rolle i en kult kalt NXVIM, ledet av Keith Rainiere.

Mack erkjenner nå å ha rekruttert kvinner til kulten, som ga seg ut for å være en selvhjelpsgruppe for kvinner, det skriver New York Times. I virkeligheten ble medlemmene tvunget til å ha sex med lederen.

Organisasjonen ble grunnlagt i 1998, markedsført som et selvhjelpsprogram for stjerner og Rainieres «harde kjerne disipler».

Sex-kult

Det var i mars i fjor at føderale myndigheter utførte en razzia mot en bolig i Albany i New York, hvor NXVIM hadde sitt hovedkvarter.

I april i samme år sa Mack seg ikke skyldig i retten i Brooklyn i New York. Dommer Cheryl Pollak viste derimot ingen nåde og avviste forsvarernes anmodning om løslatelse uten kausjon.

I retten mandag forklarte den tidligere TV-stjernen at hun i utgangspunktet ble med i gruppen fordi hun ønsket seg en høyere mening i livet. Videre fortalte hun at hun etter hvert ble overbevist om at budskapet til Rainiere og NXIVM ville være til gode også for andre.

Skuespilleren har angivelig vært en del av kultlederens indre sirkel.

– Mack og andre «masters» rekrutterte «slaver» ved å fortelle dem at de ble med i en organisasjon for kvinner, som ville gjøre dem sterkere og fjerne påståtte svakheter, som ifølge NXIVM-læreplanen var vanlige hos kvinner, sa assisterende statsadvokat Moira Kim Penza i retten i fjor. ​

– Organisert system

Under veis i etterforskningen har det kommet frem flere rystende opplysninger om kulten.

For å bli med i samfunnet måtte kvinnene fortelle personlige hemmeligheter og gruppen samlet inn eksplisitte bilder og videoer av medlemmene samt eiendelene sine. Kvinnene som ble med i gruppen fikk deretter beskjed om at materialet ville offentliggjøres dersom de røpet gruppens eksistens.

Statsadvokat Penza uttalte i fjor at gruppen var et «svært organisert system, laget for å at Rainiere skulle ha tilgang på sex».

Ifølge New York Post skal mange av kvinnene blant annet ha blitt brennmerket med Rainieres initialer i nærheten av skittet. Mack skal angivelig ha holdt hånden på brystet deres og bedt dem om å føle smerten og tenke på sin «mester» samtidig som initialene ble brent inn.