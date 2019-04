Saken oppdateres!

Den regjerende seriemesteren var langt unna sitt beste i Eirik Hornelands hjemmedebut.

Rosenborg tok ledelsen før pause, men slapp inn like etter da Torgeir Børven satte inn sitt tredje for sesongen. Særlig i andre omgang lugget det for trønderne. Etter hvilen skapte de knapt en målsjanse.

Odd var derimot nær vinnermålet ved to anledninger.

– Rosenborg var skuffende i Bodø. Dette var ikke veldig mye bedre. Den offensive samhandlingen er til tider fraværende, og Horneland ser ut til å trenge mye mer tid enn jeg trodde, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Når det offensive ikke stemmer, blir de også veldig sårbare defensivt. Når de mister ball, er de flere ganger i elendig balanse. Det er overraskende å se fra Rosenborg. En god del av spillerne ser ut til å være langt unna sin beste form, og det er skremmende å se hvor lite de skaper på eget gress, fortsetter han.

Svakt keeperspill

Like før pause sendte Pål André Helland vertene i ledelsen. Den frittalende vingen banket til med venstresleggen fra 25 meter. Skuddet var hardt, men såpass midt i mål at Sondre Rossbach fikk en hånd på ballen.

TV 2s fotballekspert mener at Odd-keeperen burde avverget scoringen.

– Rossbach skal selvfølgelig ta den. Det er veldig svakt keeperspill, slår Mathisen fast.

Dag-Eilev Fagermo uttrykte med måten målet ble sluppet inn på da han ble intervjuet av Eurosport i pausen.

– Sånn en gavepakke får ikke vi, konstaterte Odd-treneren.

På direkte spørsmål om Rossbach burde ha reddet, utdypet han:

– Ja, det er soleklart. Men det er vårt innkast òg. Birk Risa kaster vanskelig rett før pause. Rolig, få ballen ned, så kommer aldri det målet der.

Børven med målsnik-scoring

Da hadde trønderne lagt en jevnspilt førsteomgang bak seg. Odd var farlige på kontringer, mens Rosenborg var uhyre nær en tidlig ledelse da Alexander Søderlund headet i tverrliggeren etter et hjørnespark.

I underkant av ti minutter etter hvilen slo gjestene tilbake. Espen Ruud prøvde seg på halv volley. Ballen hadde retning utenfor mål, men Torgeir Børven hadde lurt seg inn på bakerste stolpe. Hordalendingen tuppet inn utligningen fra kloss hold, og er allerede oppe i tre scoringer i årets eliteserie.

Samme mann var nær å bli matchvinner ved to anledninger, men begge avslutningene strøk utsiden av stolpen.

– Odd er solide og leverer en god bortekamp. Det er veldig gledelig å se Børven tilbake i form. Nå begynner han å ligne den klassespissen han kan være i Eliteserien. Målet han scorer er typisk Børven, vurderer Mathisen.

Lagoppstillinger

Rosenborg (4-3-3): Hansen - Hedenstad, Reginiussen, Hovland, Meling - Jensen, Konradsen, Åsen - Helland, Søderlund (Bendtner), de Lanlay (Akintola).

Odd (4-3-3): Rossbach - Ruud, Semb, Hagen, Risa - Nordkvelle, Oldrup Jensen, Hoff - Rashani, Børven, Svendsen (Samuelsen).